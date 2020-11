Politico: 'Maršal Tvito' piše pismo. Vrstijo se odzivi doma in v tujini

V pismu, ki ga je Janez Janša naslovil na predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela , slovenski premier omenja domnevno ukradene volitve leta 2014, napada nekatere medije in nasprotnike, zagovarja stališče Madžarske glede nasprotovanja pogojevanju pomoči z vladavino prava ter piše o grožnjah islama in novih odhodih iz EU.

Kot piše Politico.eu, je Janševo pismo polno metafor in poetike, s katerimi želi druge evropske voditelje prepričati, naj sprejmejo madžarsko interpretacijo julijskega dogovora, pozval pa je tudi k "neupoštevanju s pogodbami uveljavljenih postopkov odločanja o zakonodaji v EU". "In kaj, če drugi voditelji ne sledijo neprecenljivemu nasvetu?" sprašujejo pri Politicu. "V nasprotnem primeru lahko samo pričakujemo, da bo naslednja ladja zapustila konvoj," v pismu napoveduje Janša.

Domači odzivi: Pismo sramoti in ruši državo

Na Janševo pismo se vrstijo tudi domači odzivi. Predsednica SD Tanja Fajon je zapisala, da Janševo pismo prihaja v času, ko je zdravstveni sistem na robu kolapsa, bolnice, v katerih ljudje umirajo, pa so brez nujne opreme. "Medtem novo pismo predsednika vlade sramoti in ruši našo državo, na katero smo v EU ponosni. Ideologijo SDS postavlja nad pravno državo in brani države, ki blokirajo denar za spopadanje Evrope z epidemijo."

Odzvali so se tudi v Levici, pravijo, da Janša v pismu stopa v bran kršitvam vladavine prava v EU. "Že drugič v 14 dneh sta se morala ugled države in nacionalni interes umakniti njegovemu dvorjenju tujim botrom. Zadnjič Trumpu, tokrat Orbanu," je zapisal Luka Mesec, ki meni, da je pismo"povsem shizofreno". "Janša pravi, da vladavina prava ne sme biti podrejena vladavini večine (ker potem to ni demokracija, ampak "komunizem"), v resnici pa se postavlja v bran ravno Orbanovi vladavini večine nad vladavino prava."

Marjan Šarec je medtem opozoril, da se je predsednik vlade po sporou glede volitev z ZDA, sedaj lotil še vladavine prava kot temelja EU. "Ta človek je uničil še zadnjo trohico kredibilnosti predsedovanja Svetu EU in njega v tej vlogi. Izoliran je kot Enver Hodža v 60. in 70. letih. Bunkerji še in bo."