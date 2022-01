Oster odziv na Janševe napovedi o Tajvanu: 'Gre za nevarne izjave'

Kitajsko zunanje ministrstvo se je ostro odzvalo na izjavo premierja Janeza Janše, da s Tajvanom potekajo pogovori o "izmenjavi predstavništev". Janševe izjave so označili za "nevarne". Da gre za potezo, ki bo le še pripomogla k zaostritvi razmer v sporu med Litvo in Kitajsko, pa piše Politico.

Po tem, ko je tajvansko zunanje ministrstvo Janši včeraj na Twitterju izrazilo hvaležnost za "odločno podporo", je kitajsko zunanje ministrstvo danes v odzivu sporočilo, da ostro nasprotuje napovedim slovenskega premierja o "izmenjavi predstavništev" s Tajvanom.

icon-expand Janša v pogovoru za indijsko televizijo Doordarshan.

Janševe izjave o Tajvanu so označili za "nevarne". "Tajvan je nedeljiv del kitajskega ozemlja. Vlada Ljudske republike Kitajske je edina legitimna vlada, ki predstavlja celotno Kitajsko. Načelo ene Kitajske je splošno priznano pravilo mednarodnih odnosov in univerzalen konsenz mednarodne skupnosti," je na današnji novinarski konferenci v Pekingu povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Džao Lidžjan. "To je tudi politični temelj odnosov med Kitajsko in Slovenijo ter Kitajsko in Evropo," je dodal po poročanju kitajskega spletnega portala v angleškem jeziku CGTN.

O Janševih izjavah piše tudi Politico. "Gre za potezo, ki bo še dodatno zaostrila napetosti v sporu med Litvo in Kitajsko glede tajvanskega predstavništva," so zapisali v članku, ki nosi naslov "Slovenija bo okrepila trgovinske vezi s Tajvanom in se 'prepirala' s Kitajsko". Ob tem so v članku spomnili na Janševe izjave v pogovoru za indijsko televizijo Doordarshan, v katerem je razkril, da "si prizadevamo za izmenjavo predstavništev", hkrati pa zatrdil, da "to ne bo na ravni veleposlaništev". "To bo na ravni predstavništev, kakršna ima že veliko držav članic EU," je sporočil Janša. Dejal je, da bo Slovenija podprla vsako suvereno odločitev Tajvancev, ne glede na to, ali bodo želeli živeti neodvisno ali pa se bodo "svobodno, brez prisile, vojaškega posredovanja, izsiljevanja ali strateškega goljufanja, kot se trenutno dogaja v Hongkongu, odločili, da bi bili radi del Kitajske".