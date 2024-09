Politico: Največji Trumpov oboževalec v Sloveniji ugrabil proces prenosa moči

Slovenija je po odstopu Tomaža Vesela od kandidature in njegovi zamenjavi z diplomatko Marto Kos edina članica unije, ki še ni nominirala komisarja. Politico izpostavlja, da se nominacija ne more zgoditi, dokler parlamentarni odbor ne poda mnenja, da pa odbor vodi "zaveznik Janeza Janše , ki ne želi sklicati seje" . Zamuda bi lahko trajala dva tedna, "Ljubljana in cela EU sta v pričakovanju." V skladu s pogodbami EU Svet potrebuje popoln seznam imen za začetek procesa delovanja komisije. Janšo opisuje kot "Trumpovega prvega oboževalca" v državi.

Časnik izpostavlja tudi ironijo, da je Janševa stranka članica politične družine v evropskem parlamentu, ki jo vodi von der Leyenova, da pa med njima ni simpatij. SDS-ovi evropski poslanci so denimo spomladi glasovali proti von der Leyenovi kot spitzenkandidatki. "Upoštevati je treba, da je (Janša) zdaj spet figura na evropskem polju in v tem uživa. Je enake miselnosti kot Orbán," je dejal slovenski evropski poslanec S&D Matjaž Nemec. "Lahko zagreni življenje von der Leyenovi."

Golob Janši očita, da igra cinično politično igro in zavlačuje. Premier je dejal, da je govoril z von der Leyenovo in ji zagotovil, da "postopki v Evropi zaradi tega ne bodo trpeli" ter da "ugled Slovenije zaradi tega ne bo okrnjen." Breznik, "ki ima ključ do kanidature Kosove," je za Politico dejal, da ima "priče, ki dokazujejo, da je Golob pritiskal na Vesela, naj odstopi, medtem ko v javnosti laže, da je (Vesel) sam odstopil." Breznik je dejal, da je pripravljen sklicati sejo komisije za potrditev Kosa v petek ob 10. uri, pod pogojem, da vidi to pismo.