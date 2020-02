'Ljudje, ki morajo preživeti z minimalno plačo, nimajo časa za politične obračune'

Nova politična obračunavanja: kdo zlorablja policijo v politične namene in kdo je podaljšana roka politike? Vse bolj jasno je, da gre tudi za preusmerjanje pozornosti, medtem ko vlade, ki bi vodila državo, sprejemala ključne reforme in izpolnjevala naloge, nimamo. "Ljudje z realnimi problemi politiko spremljajo kot nekaj oddaljenega, kar ni del njihovega vsakdana," pravi Nina Zidar Klemenčič.

Biserka Marolt Meden, predsednica Združenja za dostojno starost je v torkovi oddaji24UR ZVEČER zatrdila, da politični odločevalci ne poznajo težav državljanov: "Se mi zdi, da ne vedo dovolj, ker se ne soočajo s konkretnimi problemi."

"To je malo cirkusa v tem obdobju, a ljudi to ne zanima, skrbi jih kako bodo preživeli," politična obračunavanja komentira Peter Pišek. FOTO: Dreamstime

Izjava, ki v marsičem razgalja prizemljenost politike in njenih akterjev. Ko državljani bentimo nad novimi podražitvami, ko 26.000 ljudi čaka na mesto v domu za ostarele, ko je tiste, ki so pošteno delali, pa nimajo za domsko oskrbnino, sram, da so breme svojim družinam, se politika ukvarja s tem, ali bodo uspeli uskladiti svoje interese in sestaviti vlado, ali pa bi bilo morda bolje iti na predčasne volitve? Cela vrsta zakonov v čakalni vrsti, politika pa se ukvarja sama s sabo

Imamo razpadajoče zdravstvo, imamo šolstvo, ki že dolgo ni več brezplačno, pa bi po ustavi moralo biti, imamo cel kup socialnih težav. Smo prebogata država, da bi imeli revne otroke. Vzrok za to pa so nefunkcionalne vlade, ki razpadejo, ker so samodestruktivne. —Nina Zidar Klemenčič

Medtem, ko je v čakalno vrsto odšla cela vrsta zakonov, ki so jih pripravljali na ministrstvih in ki krojijo naša življenja, denimo nujno potrebnih sedem zakonov na Ministrstvu za zdravje, štirje na ministrstvu za gospodarstvo, pa 13 na ministrstvu za pravosodje, se politika raje ukvarja z nenapovedanimi nadzori. Trije člani Komisije za nadzor na obveščevalnih in varnostnih služb so se v torek v spremstvu kamer podali na nenapovedan obisk na NPU in sicer zaradi poročanja nekaterih medijev blizu desnici, da policijo zlorabljajo za vohunjenje za nekaterimi politiki, domnevno, da bi "preprečili nastanek nove koalicije."

"Ljudje, ki se morajo ukvarjati s tem, kako bodo preživeli mesec z minimalno plačo, se nimajo časa ukvarjati s temi političnimi preigravanji," pravi Nina Zidar Klemenčič. FOTO: POP TV

Prst pa uperjen v nekdanjega premiera Marjana Šarcain njegovega sekretarja za nacionalno varnost Damirja Črnčeca. In v drugo smer, prst uperjen v policijo, češ, da je zlorabljena za politične namene, kar je prva dama policije Tatjana Bobnar v sredo ostro zanikala. Šarec je nadzor označil za napad na policijo brez primere, Knovs pa da je želel ugotoviti napredek preiskave o financiranju stranke SDS. Janez Janša na drugi strani je zavrnitev vpogleda v določene podatke o tem primeru, označil kot grožnjo ustavni ureditvi. Sredi medijske vojne pa se trudi glas dobiti stroka. Kot sta nam včeraj pojasnila strokovnjaka, se pristojnosti Knovsa končajo pri nadzoru nad izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov policije. Piko na i včerajšnjemu političnemu spopadu pa postavlja napoved predsednika komisije v zadevi Kangler, Žana Mahniča, da se bodo zdaj ukvarjali s preiskovanjem morebitne zlorabe obveščevalno-varnostnih služb proti aktualnim poslancem in ministrom iz političnih namenov. 'Zdaj se mečejo bombice kot se pred vsakimi volitvami' "Ljudje, ki se morajo ukvarjati s tem, kako bodo preživeli mesec z minimalno plačo, kako bodo plačali šolske izlete za svoje otroke, kako bodo kupili šolske potrebščine v šoli, ki v resnici ni brezplačna, se nimajo časa ukvarjati s temi političnimi preigravanji," je jasna odvetnica Nina Zidar Klemenčič.Pravi da ljudje z realnimi problemi politiko spremljajo kot nekaj oddaljenega, kot nekaj, kar ni del njihovega vsakdana, kot nekaj, kar se dogaja v nekem drugem svetu, ki nima povezave s problemi, s katerimi se vsakodnevno soočajo sami.

"Ljudje bi morali biti dobri opazovalci in dobri sodniki, morali bi pokazati svoje nezadovoljstvo," pravi Peter Pišek. FOTO: POP TV

"Ravno zato si naša politika tudi dovoli to oddaljenost od realnih problemov, ker nima pravega stika s tem, v kakšnih stiskah živi človek," pravi in dodaja, da se s tem soočajo v svojem projektu, a žal tudi v tej vladi, ki je razpadla, niso našli primernega sogovornika. Peter Pišekiz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije meni, da ljudje ne pristajajo na trenutne politične obračune, ki so posledica "brezvladja, vlade v odstopu". "Zdaj se mečejo bombice kot se pred vsakimi volitvami vsakemu politiku, sploh ni važno s katere politične strani prihaja. Mislim, da je to malo cirkusa v tem obdobju, a ljudi to ne zanima, skrbi jih kako bodo preživeli," pravi Pišek in dodaja: "To je neka folklora zadnjih nekaj volitev."

V sredo se je vnel besedni spopad med članom Knovsa Mahničem in direktorico policije Bobnarjevo. FOTO: Bobo