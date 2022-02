Golobovo Gibanje Svoboda v anketah pred SDS, Janšev odziv: 'Papagaji'

"Imajo Slovenci radi nove obraze. Radi imajo nepopisane liste, ki so še politično neomadeževani oziroma, ki se še niso izrekli dovolj jasno o programskih načelih. In zato lahko v njih projicirajo svoje politične ideale. Je pa to zanj začetek poti. Kampanja bo dolga. Pot bo strma in želim mu vso srečo," dogajanje komentira koordinator Levice Luka Mesec.

"Slovenija in Slovenci smo že imeli nekaj izkušenj s temi novimi obrazi. V NSi menimo, da ne gre toliko za obraz, ampak bolj za koncepte, vizijo razvoja Slovenije v prihodnosti. Za to, kaj bomo našim državljankam in državljanom ponudili," pa ocenjuje podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj.

Komu ankete še napovedujejo preboj v parlament?

Volivci so krščanske demokrate v raziskavi, ki so jo za nacionalno televizijo opravili na inštitutu Mediana, uvrstili na šesto mesto pred še eno novinko Aleksandro Pivec. Sledijo še SAB, SNS in zavezništvo Povežimo Slovenijo. To seveda še ni konkretna volilna napoved, so pa štartna strankarska izhodišča v supervolilnem letu.

"Jaz sem zelo samozavestna, ker kilometrina, tradicija stranke SD je, da so vedno prišli novi obrazi – odšli, stranka pa s tradicijo, z ljudmi na terenu ostaja. Edine prave javnomnenjske raziskave bodo 24. aprila. In takrat je pomembno, če želimo spremembe, da ljudje pridejo in se udeležijo teh volitev," meni predsednica SD Tanja Fajon.

"Papagaji," se je na rezultate kratko odzval predsednik vlade Janez Janša in z vzporednicami s prejšnjimi volitvami, ko je imel nekaj mesecev pred glasovanjem največ javne podpore Marjan Šarec, zmagal pa SDS, podvomil v rezultate. Robert Golob rezultata danes ni želel komentirati. Predsednik republike Borut Pahor pa bo odlok o razpisu aprilskih volitev podpisal v sredo.