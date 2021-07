Politična analitika: Provokacij bo v času predsedovanja še več

"Gre za politično provokacijo, a take stvari so v politiki vendarle prisotne vseskozi," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal politični analitik Marko Balažic. "Glede na podobo, ki jo je Janša pridobil v evropskih medijih, se bo iskalo neke provokacije. Kot zamujeno priložnost ocenjujem, da se je na prvi dan to provokacijo serviralo na pladnju, namesto da bi se počakalo in to elegantno odbilo."

"Določeni mediji, politiki so zagreti, tudi Timmermans je predstavnik S&D v Evropskem parlamentu, tukaj potekajo pogovori, ljudje so v kontaktu, išče se zadeve, kjer se lahko politično profiliraš," je dodal.

Politolog Alem Maksuti prav tako meni, da temu ni potrebno pripisovati posebnega pomena. "Me pa to ne preseneča, menim, da bo takih dogodkov še veliko več, še posebej s strani t.i. socialdemokratov v Evropskem parlamentu, ki se bodo do politike aktualne vlade, predvsem do njenega predsednika, postavljali tako kot se pač bodo. Obojestranskih provokacij bo še kar nekaj, ne vem kako bo to kakorkoli spremenilo smer slovenskega predsedovanja."

Von der Leynova je pozvala k imenovanju evropskih delegiranih tožilcev. Pa bo to zaleglo? "Menim , da je to ena od odprtih tem. Provokacije se bodo stalno poskušale iskati. Vendarle pa ocenjujem, da se bodo te stvari razrešile zelo hitro, vlečejo se že več kot pol leta, kar ni higienično in pričakujem, da se bo ta nesrečna zgodba čimprej zaprla," je dejal Balažic. Maksuti na drugi strani meni, da se bodo morale zadeve, kot sta neimenovanje tožilcev in razmere med aktualno vlado oziroma Ukomom ter STA-jem urejati v Sloveniji. "Signali iz Evrope so vsekakor dobrodošli, pravilni in popolnoma na mestu, a menim, da to je naša notranjepolitična tematika, ki se bo morala razrešiti s predsedovanjem ali brez njega."

Kaj pa morebitne sankcije? "Sankcije so potencialno vedno napovedane v obliki zamrznitve določenih sredstev ali na dolgi rok sklicevanja na pristojne institucije, ki bi potencialno šle v smeri, da se to razreši. Osebno menim, da Evropska unija kot taka nima nekih političnih instrumentov, s katerimi bi lahko vplivali oziroma kaznovali vlado katerekoli države članice," pravi Maksuti.