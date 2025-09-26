Politika in delodajalci glede božičnice na okopih, kaj pa pravijo volivci?

Kaj o obvezni božičnici menijo državljani, gre za predvolilni populizem vladne koalicije ali korak k pravičnosti in socialni varnosti zaposlenih? Koliko Slovencev je božičnico lani prejelo in kakšni so bili njihovi okvirni zneski? Objavljamo rezultate javnomnenjske raziskave, ki so jo posebej o tej temi za našo medijsko hišo izvedili v Inštitutu Mediana.

Državljane smo o tem podrobno izprašali in dobili naslednje odgovore. Najprej, ali ljudje sploh verjamejo, da bo vladi uspelo uveljaviti obvezno božičnico? Polovica vprašanih verjame, da bo oblasti to zagotovo oziroma verjetno uspelo. 40 odstotkov v to dvomi. Vsak deseti pa je neodločen.

Bo vladi uspelo uveljaviti obvezno božičnico? FOTO: POP TV icon-expand

Velika večina ocenjuje, da gre za predvolilno potezo Golobove vlade, čemur oporeka manj kot petina vprašanih.

Predvolilna poteza ali ne? FOTO: POP TV icon-expand

Da bi obvezna božičnica še dodatno obremenila slovensko gospodarstvo, se strinja oziroma popolnoma soglaša skoraj 60 odstotkov anketirancev, dobra tretjina pa se s tem ne strinja oziroma tezo delodajalcev popolnoma zavrača. In hkrati ključno: ali je to korak v pravo smer? Da je, se skupno strinja šest od desetih vprašanih. 35 odstotkov pa ideji nasprotuje ali jo povsem zavrača. Kakšne pa so dosedanje izkušnje z božičnicami? Koliko državljanov jih je sploh dobilo? Tu je treba najprej poudariti, da so odgovarjale vse skupine volivcev. Torej vsi državljani, starejši od 18 let - tudi študenti, upokojenci, s.p.-jevci, državni uslužbenci in drugi.

O lanskem prejemu božičnice FOTO: POP TV icon-expand