Politika in delodajalci glede božičnice na okopih, kaj pa pravijo volivci?

Državljane smo o tem podrobno izprašali in dobili naslednje odgovore. Najprej, ali ljudje sploh verjamejo, da bo vladi uspelo uveljaviti obvezno božičnico?
Polovica vprašanih verjame, da bo oblasti to zagotovo oziroma verjetno uspelo. 40 odstotkov v to dvomi. Vsak deseti pa je neodločen.
Velika večina ocenjuje, da gre za predvolilno potezo Golobove vlade, čemur oporeka manj kot petina vprašanih.
Da bi obvezna božičnica še dodatno obremenila slovensko gospodarstvo, se strinja oziroma popolnoma soglaša skoraj 60 odstotkov anketirancev, dobra tretjina pa se s tem ne strinja oziroma tezo delodajalcev popolnoma zavrača.
In hkrati ključno: ali je to korak v pravo smer? Da je, se skupno strinja šest od desetih vprašanih. 35 odstotkov pa ideji nasprotuje ali jo povsem zavrača.
Kakšne pa so dosedanje izkušnje z božičnicami? Koliko državljanov jih je sploh dobilo? Tu je treba najprej poudariti, da so odgovarjale vse skupine volivcev. Torej vsi državljani, starejši od 18 let - tudi študenti, upokojenci, s.p.-jevci, državni uslužbenci in drugi.
Da so lani prejeli božičnico, je pritrdilo 24 odstotkov vprašanih. Precej večji delež, 71 odstotkov volivcev, pa je odgovorilo, da je lani niso dobili izplačane.
Tiste, ki so prejeli božičnico pa smo vprašali še; koliko denarja jim je delodajalec pri tem izplačal? Do 300 evrov, je odgovorilo 29 odstotkov vprašanih. Med 300 do 600 evrov, je prejelo slabih 18 odstotkov anketirancev. Med 600 do 1000 evrov pa 14 odstotkov. In presenetljivo največja skupina: več kot 1000 evrov, je odgovorilo dobrih 30 odstotkov vprašanih. Ostali pa niso povedali.
