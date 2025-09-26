Svetli način
Slovenija

Politika in delodajalci glede božičnice na okopih, kaj pa pravijo volivci?

Ljubljana, 26. 09. 2025 20.36 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
28

Kaj o obvezni božičnici menijo državljani, gre za predvolilni populizem vladne koalicije ali korak k pravičnosti in socialni varnosti zaposlenih? Koliko Slovencev je božičnico lani prejelo in kakšni so bili njihovi okvirni zneski? Objavljamo rezultate javnomnenjske raziskave, ki so jo posebej o tej temi za našo medijsko hišo izvedili v Inštitutu Mediana.

Državljane smo o tem podrobno izprašali in dobili naslednje odgovore. Najprej, ali ljudje sploh verjamejo, da bo vladi uspelo uveljaviti obvezno božičnico?

Polovica vprašanih verjame, da bo oblasti to zagotovo oziroma verjetno uspelo. 40 odstotkov v to dvomi. Vsak deseti pa je neodločen. 

Bo vladi uspelo uveljaviti obvezno božičnico?
Bo vladi uspelo uveljaviti obvezno božičnico? FOTO: POP TV

Velika večina ocenjuje, da gre za predvolilno potezo Golobove vlade, čemur oporeka manj kot petina vprašanih.

Predvolilna poteza ali ne?
Predvolilna poteza ali ne? FOTO: POP TV

Da bi obvezna božičnica še dodatno obremenila slovensko gospodarstvo, se strinja oziroma popolnoma soglaša skoraj 60 odstotkov anketirancev, dobra tretjina pa se s tem ne strinja oziroma tezo delodajalcev popolnoma zavrača. 

In hkrati ključno: ali je to korak v pravo smer? Da je, se skupno strinja šest od desetih vprašanih. 35 odstotkov pa ideji nasprotuje ali jo povsem zavrača.

Kakšne pa so dosedanje izkušnje z božičnicami? Koliko državljanov jih je sploh dobilo? Tu je treba najprej poudariti, da so odgovarjale vse skupine volivcev. Torej vsi državljani, starejši od 18 let - tudi študenti, upokojenci, s.p.-jevci, državni uslužbenci in drugi.

O lanskem prejemu božičnice
O lanskem prejemu božičnice FOTO: POP TV

Da so lani prejeli božičnico, je pritrdilo 24 odstotkov vprašanih. Precej večji delež, 71 odstotkov volivcev, pa je odgovorilo, da je lani niso dobili izplačane. 

Tiste, ki so prejeli božičnico pa smo vprašali še; koliko denarja jim je delodajalec pri tem izplačal? Do 300 evrov, je odgovorilo 29 odstotkov vprašanih. Med 300 do 600 evrov, je prejelo slabih 18 odstotkov anketirancev. Med 600 do 1000 evrov pa 14 odstotkov. In presenetljivo največja skupina: več kot 1000 evrov, je odgovorilo dobrih 30 odstotkov vprašanih. Ostali pa niso povedali.

KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
26. 09. 2025 21.13
+4
Nekdaj nazaj je bilo bolj strogo! O božiču se ni kar tako govorilo, potico smo jedli naskrivaj
ODGOVORI
4 0
DIKLOVE
26. 09. 2025 21.15
+6
Saj jo bomo kmalu spet zaradi muslimanou.
ODGOVORI
6 0
2fast4
26. 09. 2025 21.12
-3
Vsak naj ima pravico ki dela do božičnice...
ODGOVORI
2 5
Betuul
26. 09. 2025 21.12
+1
Ko bo ta vlada spravila pokojnine do življenskega pogoja ki je izračunan statistično, potem bomo prejt govorili o 13pokojnini , zimskemu dodatku božičnici in interpalaciji Maljevac a
ODGOVORI
1 0
LevoDesniPles
26. 09. 2025 21.12
+5
predlagam gospodarstvu da zapre vse za pol leta.. verjemite da bo javna sekta po enem mesecu že na psihiatriji
ODGOVORI
5 0
zzzzzzzzz
26. 09. 2025 21.17
-1
Ko boš naslednji dan brez vrtca, šole, zdravnika, policije, reševalcev, poklicnih gasilcev, vojske in oskrbe v domovih se boš vrnil 100 let nazaj. Niti en dan si tega realni in javni sektor ne more privoščiti.
ODGOVORI
0 1
štajerski janezek
26. 09. 2025 21.20
Hefe. Torej si razumel kaj je zelel povedat? Brez gospodarstva ni nič... kak se butla delaš?
ODGOVORI
0 0
DIKLOVE
26. 09. 2025 21.09
+7
Naj bo bozicnica samo za Kristjane. Bozic je cerkveni praznik...ostali naj se ppd nosom ubrišejo.
ODGOVORI
7 0
Rožle Patriot
26. 09. 2025 21.13
+2
Ostali pa imajo Dedka Mraza in Aladina ... !!!
ODGOVORI
2 0
NE-JANŠIZMU
26. 09. 2025 21.08
-2
Kdor ne more dati regresa in Božičnice naj takoj zapre firmo,ker je za enk..urc privatnik.
ODGOVORI
5 7
boslo
26. 09. 2025 21.10
+4
Pazi na alkohol
ODGOVORI
4 0
Uporabnik1830457
26. 09. 2025 21.13
+3
Se strinjam, potem jo pa odpri ti in zaposli tiste, ki bodo postali brezposelni in jim daj vsaj 1.000,00 eur božičnice....hvala!
ODGOVORI
3 0
Rožle Patriot
26. 09. 2025 21.15
+1
Bo potem treba državo zapred, z 2 milijardno luknjo !!!
ODGOVORI
1 0
Groucho Marx
26. 09. 2025 21.04
+5
Pernati ne bo mignil niti s prstom, če nekaj ni v njegovo osebno korist. In obratno, karkoli naredi, naredi iz preračunljivosti. Lani pogrom nad normiranci in grožnje z odvzemom presežnih vrtnih ut, pol leta pred volitvami prilizovanje.
ODGOVORI
5 0
RevenKapitalist
26. 09. 2025 21.04
+4
In vse te ugotovitve so prisle od vprasanih na institutu v mediani ali od kje ker nevidim stevila vprasanih. 100 LJUDI NI Slovenija ampak eno ljubljansko pleme v kaksni metelkovi.
ODGOVORI
5 1
Jernej Sekirnik
26. 09. 2025 21.01
+5
Če pogledamo vlado kot celoto, se še spomnim, ko je bila Šarčeva vlada, pa so rekli da tako slabo pa res ne more več biti, da je to res poden od podna, dno. No sedaj pa analitiki so kar tiho in se za glavo držijo....
ODGOVORI
7 2
Rožle Patriot
26. 09. 2025 20.58
+3
ALI SE STRINJATE Z HOLOBJO MESEČNO "BOŽIČNICO" ??? KJE JE TO VPRAŠANJE !!!! ------- _________ Od 45 do 50 odstotkov se bodo plače zvišale predstavnikom ljudstva v hramu demokracije. Ti bodo po novem imeli od 6187 do 7837 evrov bruto. Za kar 76 odstotkov je predvideno zvišanje plače predsedniku Protikorupcijske komisije (KPK). S tem mu pripada plača v višini 6963 evrov bruto. Varuhu človekovih pravic in predsedniku Računskega sodišča RS se obeta izhodiščna plača v višini 8072 evrov bruto. Višje plače se seveda obetajo tudi okrožnim (od 5832 do 6187 evrov bruto) in okrajnim sodnikom (5031 do 5497 evrov bruto). Od slabih 55 do 71 odstotkov bodo višje plače županov. Najvišjo si lahko seveda obeta župan prestolnice – 8072 evrov bruto, župan drugega največjega mesta 7609 evrov bruto, najnižjo pa župan občin z do 2 tisoč prebivalci (4603 evrov bruto). A kot kaže, višje plače funkcionarjem ne zadostujejo, saj se jim je povrhu zagotovilo še dodatnih osem dni dopusta ...
ODGOVORI
5 2
srecnii
26. 09. 2025 20.57
-2
kaj pa bolni, invalidi, brez božičnice, brez dodatne pomoči, njim so predlagal da se pospravjo
ODGOVORI
1 3
muzl muzl
26. 09. 2025 20.53
-1
Se veselim božični če hvala Benito
ODGOVORI
1 2
Betuul
26. 09. 2025 20.51
-1
Volilci pravijo: da so več let nazaj pod povprečjem preživetvenega nivoja, ki ga je izračunal državni statistični urad! In Vlada vsakič prikrajšuje in trga od ust upravičencem višji prejemek! Zato je potrebno upokojencem najprej urediti ta preživetveni nivo!; potem pa naprej ! In to čimprej zrihtite! Novembra je zahvalni dan
ODGOVORI
1 2
Betuul
26. 09. 2025 20.59
+0
Recimo v avstriji imajo zahvalni dan 1.oktobra v zgodovino nazaj od 3.stoletja!
ODGOVORI
1 1
Buča hokaido
26. 09. 2025 20.49
-1
Karkoli bo vlada naredila, karkoli bo sprejela, bo za nekatere predvolilni populizem. Naj potem nehajo delat?
ODGOVORI
2 3
Artechh
26. 09. 2025 20.53
+2
Ne. Pametne stvari bi moral zdej 3 leta delat ne pol leta pred volitvami
ODGOVORI
5 3
boslo
26. 09. 2025 21.12
Mogoče bi bilo najbolje, da nehajo
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
26. 09. 2025 20.49
+4
Hočem Božičnico boli me koliko se država zapufa ,ker svet se vsak dan zapufa za milijarde, samo amerosi stancajo dolar brez kritja ze davno, nam pa kle neki plansirajo kok bomo zadlozeni ,boli me ,jaz rabim zdaj ne pol ko me ne bo več.....
ODGOVORI
6 2
štajerski janezek
26. 09. 2025 21.17
Migni malo, pa bo...
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
26. 09. 2025 20.45
+2
Govor, ki ga slovenski lewaki niso želeli slišati: ... “Teroristom želite dati državo? To je norost!” ... !!!
ODGOVORI
6 4
grumf
26. 09. 2025 20.49
+2
Te je strah ane..
ODGOVORI
2 0
