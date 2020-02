SMC se mora odločiti med dvema slabima možnostima

"Najprej se moramo dogovoriti, da se vsi skupaj strinjamo, da ne bomo sodelovali v desni vladi. Ker si ne moremo privoščiti, da se sčasoma po volitvah polovica te združene celote odloči, da bo šla na pogajanja za desno vlado. Z vsakim sedenjem za mizo s SDS se seveda zaupanje naših ljudi zmanjšuje, ampak to seveda ne pomeni, da so zadeve že pokopane," je povedal predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec .

Počivalšek ima na mizi dve neugodni možnosti: ali poteptati svojo politično zgodovino in iti v vlado z Janšo, s čimer tvega dokončen razkol v stranki, ali pa požreti ponos in na predčasne volitve s Šarcem, ki jih stiska v kot s težko sprejemljivimi pogoji sodelovanja.

Zagotovo pa gre tudi že za predvolilno retoriko, saj distanciranje od Janše za leve stranke prinaša glasove. Nenazadnje to pomeni tudi discipliniranje in stiskanje v kot SMC na račun krepitve lastne politične blagovne znamke.

In zakaj takšno vztrajanje Šarca proti Janševi koaliciji? Dejstvo je, da lahko s pomočjo SMC sploh pride do želenih predčasnih volitev. Te so za LMŠ ključne, če želijo ujeti trenutni val relativno visoke javnomnenjske podpore in si s pričakovanim solidnim rezultatom na volitvah utrditi položaj na domačem političnem parketu.

"Če bi se SMC odločil za vstop v koalicijo, se govori o dveh ali treh vprašljivih poslancih, ki bi se lahko odločili za prestop. Mislim pa, da je še kakšen glas na rezervi in zato je to odločitev Janše. Menim, da ne bo po vsej sili rinil v sestavljanje vlade in če bo ocenil, da mu bo koalicijska kombinatorika delala preveč težav v prihodnjem letu, dveh, se bo raje podal na volitve in iskal višjo podporo med volivci,"je zaključil Čakš.

Ob tem se je Nacionalni preiskovalni urad lotil še preiskave spornega madžarskega financiranja s SDS povezanih medijev, kar bo gotovo postal tudi eden od političnih argumentov Šarca, ki se tako skuša utrditi kot najmočnejši politični antipol Janši, čeprav, ironično, njegovi dosedanji koalicijski partnerji povedo, da njune metode dela v skupni koaliciji menda niti niso tako zelo različne.

Polnar upa, da bo SMC vstopil v Janševo vlado

Razkol v SMC, ki je ključna ali za predčasne volitve ali novo vlado, pa ne pojenja. Počivalšek je v torek v Postojni končal posvete s strankinimi lokalnimi odbori po Sloveniji, na katerih je ugotavljal vzdušje članstva stranke. Na mizi ima pravzaprav za stranko dve neugodni možnosti. Ali poteptati svojo politično zgodovino in v vlado z Janšo, s čimer tvegajo dokončen razkol med članstvom, ali pa požreti ponos in na predčasne volitve s Šarcem, ki jih stiska v kot s težko sprejemljivimi pogoji sodelovanja.

Tako se svarila eminenc SMC v teh dneh kar vrstijo. V ponedeljek najprej ustanovitelj Miro Cerar in protestni izstop podpredsednice Ksenije Klampfer, v torek pa še pomenljivo opozorilo nekdanje ministrice Milojke Kolar Celarc, ki je dejala, da bo, če bo ugotovila, da imata SMC in SDS preveč različne poglede na zdravstvo, kar je bilo do zdaj več kot očitno, tudi sama pospravila kovčke. Čeprav si je javnost ne bo zapomnila kot najbolj učinkovito ministrico za zdravje, pa ima njena teža kot ena od ustanoviteljic SMC menda še vedno znatno težo.

Poslanci stranke so te dni zaviti v molk, zaradi pritiska javnosti kar bežijo od kamer, so se pa na dogajanje v stranki odzvali v drugih strankah. Matjaž Han, vodja poslancev SD je dejal: "Poglejte, tako bom rekel. Če so zadeve zjutraj jasne, so popoldne oblačne."

Robert Polnar, poslanec Desusa, pa je izrazil upanje, da bodo zmogli stopiti naprej in omogočiti oblikovanje Janševe vlade: "Glede na to, da imajo zelo solidno poslansko skupino, imajo tudi določeno stopnjo trdnosti, upam, da bodo zmogli na koncu ta korak, ki bi pomenil prelom s tistim dosedanjim penastim vztrajanjem na barikadah, ki so si jih ljudje v glavah zamislili."

Šarec pa nasprotno meni: "Gospod Cerar je pokazal svoje dostojanstvo. Pokazal je, da je konsistenten. In da tisto, kar je govoril leta 2018, še danes drži. Zato mu lahko zaradi tega izrazim veliko spoštovanje."