Že več mesecev, vsaj v ideji, nastaja stranka okrog predsednika parlamenta in nepovezanega poslanca Igorja Zorčiča. To naj bi se torej ta mesec res zgodilo. "Veliko je neke nestrpnosti v zvezi s tem projektom, nekateri ocenjujejo, da se tu zavlačuje, jaz mislim, da ne. Pomembno je, da če se bo šlo s tem projektom naprej, moram reči, da na tem delamo, da je ta projekt dodelan, da ne gre skakati v prazen bazen," je v ponedeljek povedal Zorčič.

Ob tem se pojavljajo številna imena, ki bi bila Zorčiču ob boku ali celo prvi obraz stranke, ta teden se je dobil denimo tudi z Robertom Golobom. A pri Zorčičevih do zadnjega ne želijo biti konkretni. "Boste videli," je skrivnosten Zorčič.

Kaj bi nova Zorčičeva stranka in morebiten vstop Roberta Goloba pomenil za tako imenovano koalicijo KUL? "V Levici se ne oziramo preveč na to, mislim, da je ključno, da stranke, ki smo trenutno v tej demokratični opoziciji, oblikujemo svoje programe in nadaljujemo s svojimi točkami do volitev," meni Matej Vatovec iz Levice. "Je pa včasih tem ekipam, ki so na novo prišle, malo umanjkalo političnega pogleda." "Pod črto pozdravljam, da pride kdo na levi sredini," pa meni Matjaž Han iz stranke SD.

Po drugi strani pa pozivi k oblikovanju politične sredine prihajajo tudi iz nekaterih, doslej načeloma desnih svetonazorskih krogov. V hotelu Mons so se sinoči srečali predstavniki list, ki – kot so zapisali – "nagovarjajo desnosredinske, sredinske in levosredinske volivce in imajo namero oblikovati tako imenovani tretji, sredinski politični blok."

Ideja za to je nastala pri devetih pobudnikih, pri denimo Mateju Avblju, Ernestu Petriču in Dimitriju Ruplu. A Avbelj recimo pravi, da to zanj ne pomeni aktivnega strankarskega sodelovanja in da se sestanka tudi ni udeležil. Sestale so se pa večinoma neparlamentarne stranke gibanja Povežimo Slovenijo ter predstavniki Nove Slovenije in Naše dežele, ki pa sicer gresta na volitve samostojno.

Sodelovali in povezovali bi se brez izključevanja, pravijo, le z Levico ne želijo sodelovati. Je pa že jasno, kdo, vsaj za parlament, ne bo kandidiral. "Na parlamentarne volitve ne grem, za občinske pa še ne vem. Kakor bom čutil," pojasnjuje Zoran Janković.

V petek bo uradno najavljen nastanek še ene stranke, in sicer nove zelene stranke. Za zdaj je znano, da bosta v njo vključena Uroš Macerl iz Ekokroga in Urša Zgojznik iz Ekologov brez meja.