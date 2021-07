Opozicija obupala nad konstruktivno nezaupnico? 'Čas za spremembe še ni dozorel. A pride.'

"V nedeljo zvečer sem ocenila, da je čas za premislek opozicije o novi konstruktivni nezaupnici. Ne zato, da pridemo do nove vlade, ampak zato, da pridemo čimprej do predčasnih volitev. Žal pa se je do konca tedna pokazalo, da opozicija kljub velikim političnim pretresom še vedno nima 46 glasov. In da jih v tej sestavi parlamenta tudi ne bo imela, ker so v njem prevladale osebne koristi nad splošnim dobrim. Poslanci Desus bodo očitno še naprej podpirali vlado in s tem prevzeli v celoti tudi odgovornost za njeno dosedanje in prihodnje ravnanje. Čas za spremembe še torej ni dozorel. Ampak pride. Če ne prej, na volitvah," je Fajonova ocenila v današnji izjavi za javnost.

Pri tem so poudarili še, da je ob tem je sprejel še odločitev, da se vlada umika iz aktivnega upravljanja epidemije: "Potem, ko je vlada leto in pol delala napake po tekočem traku – od nabave zaščitne opreme, protiustavnega zapiranja ljudi, kaznovanja in popolne zmede pri sprejemanju ukrepov, ko je popolnoma zatajila s pripravami na drugi val in z (ne)strategijo cepljenja, nam sedaj sporoča, da je vlada naredila, kar je lahko. Konflikt je preselila med ljudi: v prepir med cepljenimi in necepljenimi. V pridiganje o odgovornosti, ko je celotna bilanca te vlade ena sama neodgovornost. Krivi so vsi drugi. Le vlada ne. Krivi so vsi drugi. Le Janša ne."

"Zato ne preseneča, da je v četrtek Janša potegnil potezo in se odločil, da se izogne absolutnemu porazu v parlamentu. Izognil se je priznanju, da njegova vlada nima večine za sprejemanje odločitev in da je nesposobna upravljati državo v še vedno zaostrenih razmerah," ocenjujejo v SD.

Najpomembnejše je bilo petkovo imenovanje Marka Borisa Andrijaniča za ministra brez listnice, pristojnega za digitalno preobrazbo. Podprlo ga je 45 poslancev - poleg koalicijskih tudi poslanci SNS, narodnih manjšin in dva poslanca DeSUS. 44 poslancev iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB, NeP in poslanec poslanske skupine DeSUS Robert Polnar je glasovalo proti.

V zreli demokraciji bi takšna vlada že zdavnaj odstopila, je dodala: "Ampak ta vlada sama od sebe ne bo odšla. Ima jasno agendo: spreminjanje značaja slovenske družbe s podrejanjem institucij, gospodarske moči in medijev. Na to agendo stavijo vse. Zato bodo vztrajali na oblasti za vsako ceno."

Medtem veliko podjetij, gostincev in obrtnikov vrača pomoč, ki so je bili deležni. To se dogaja zaradi na pamet postavljenih administrativnih meril, ki nimajo nič skupnega ne s prizadetostjo gospodarstva in ne s stiskami podjetnikov ter njihovih zaposlenih, je še opozorila.

Največ kritik pa je del opozicije usmeril v odločitve poslancev DeSUS. Po oceni predsednice SD Tanje Fajon se je pokazalo, da bo DeSUS še naprej podpiral vlado. Da se je pokazal kot del koalicije, menijo tudi v LMŠ in SAB.

"Pokazalo se je tisto, kar sam govorim ves čas, da na DeSUS pri morebitni konstruktivni nezaupnici ne gre računati, posledično pa ne na 46 glasov za mandatarja. Kdor je do sedaj živel v tej iluziji, se mu je razblinila," je danes zapisal prvak LMŠ Marjan Šarec.

"Včeraj je bilo glasovanje o kandidatu v DZ. Rezultat je bil 45 ZA in 44 PROTI. Odločilni glas je prispeval Franc Jurša iz stranke DeSUS, podprl pa ga je tudi Branko Simonovič iz iste stranke. Franc Jurša je ob tem tudi povedal, da doživlja strašne pritiske iz obeh strani, a ker da so pritiski iz opozicije nevzdržni bo zanalašč glasoval za ministra. S tem je jasno pokazal, da so poslanci DeSUS na strani koalicije. Ko vlada izvaja pritiske na STA, tožilce, medije in vse drugo, ga ne moti. Ko ga pa nekdo samo javno pozove, naj se izjasni, ali to podpira, ali ne, je to zanj pritisk. "

Je pa tudi vprašanje, če je vredno vlagati napore in prepričevati nekoga, ki bi rad samo svoj mir in čim manj trenutkov odločitve, da bi v miru prekrmaril do konca mandata, je še zapisal Šarec in dodal, da mu bo LMŠ odslej dal mir.