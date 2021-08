SDS še vedno prva, a koalicije ne bi oblikovala: volitve bi močno premešale karte

Če bi bile volitve jutri, bi največ glasov dobila SDS Janeza Janše, ki pa mu kljub temu ne bi uspelo sestaviti koalicije, je razvidno iz rezultatov avgustovskega političnega Barometra, ki ga za časnik Delo pripravlja Mediana.

Za SDS bi najverjetneje glasovalo 17,1 odstotka vprašanih, če temu prištejemo še odstotek tistih, ki bi najverjetneje obkrožili NSi ali SMC, pridemo na 21,5 odstotka. Nasprotni pol, torej SD, Levica, LMŠ in SAB, bi zbral 30,7 odstotka glasov, ugotavljajo pri Delu, pri čemer niso Desusa prišteli nikamor.

Poglejmo podrobneje. Kot že omenjeno, bi za SDS najverjetneje glasovalo 17,1 odstotka vprašanih. SD na drugem mestu bi obkrožilo 12,7 odstotka sodelujočih v raziskavi. Na tretjem mestu je Levica z 8,4 odstotka, sledita ji LMŠ s 7,3-odstotno podporo ter NSi, ki bi jo obkrožilo 3,7 odstotka vprašanih.

Zanimivo je nadaljevanje lestvice, ki potrjuje zaton številni stalnic na slovenskem strankarskem nebu. Na šesto in sedmo mesto sta se uvrstili Piratska stranka in Zeleni Slovenije in tako prehiteli kar štiri parlamentarne stranke: SAB, SNS, DeSUS in SMC. Slednja je znova zabeležila manj kot odstotek podpore, da bi najverjetneje glasovali zanjo, je odgovorilo zgolj 0,7 odstotka vprašanih.

Ob tem je zelo veliko število tistih, ki se niso želeli opredeliti. 2,8 odstotka vprašanih je namreč odgovorilo, da bi volilo drugo stranko, 19,4 odstotka jih je odgovorilo z ne vem, 10,7 odstotka jih pravi, da ne bi volili nobene stranke, 2,4 odstotka jih bi želelo odgovoriti, 1,3 odstotka pa jih trdi, da bi na volitvah oddali prazne glasovnice.

Štiriodstotni parlamentarni prag bi, če upoštevamo samo glasove opredeljenih, preseglo prvih šest strank, torej tudi Piratska.

Nezadovoljni z delom vlade in državnega zbora

Da delo vlade ocenjujejo kot zelo pozitivno, je odgovorilo 9,2 odstotka vprašanih, 11,6 odstotka je izbralo oceno pozitivno, 25,4 odstotka pa jih meni, da dela srednje dobro. Kot negativno je delo vlade ocenilo 20,8 odstotka vprašanih, kot zelo negativno pa 31,4 odstotka. 1,6 odstotka anketirancev se ni opredelilo.

20,8 odstotka vprašanih je torej z delom vlade (zelo) zadovoljnih, medtem ko je na drugi strani (zelo) nezadovoljen vsak drugi vprašani.

Še bolj kritični so bili anketiranci do državnega zbora. Delo poslancev je za zelo pozitivno označilo le 1,3 odstotka vprašanih, 8,7 odstotka jih je izbralo oceno pozitivno, 34 odstotkov jih meni, da državni zbor dela srednje dobro. Da si zasluži oceno negativno, je menilo 30,1 odstotka vprašanih, medtem ko se je 21,5 odstotka sodelujočih odločilo za zelo negativno. "Ne vem," je na vprašanje, kako ocenjujete delo državnega zbora v preteklem mesecu odgovorilo 4,3 odstotka sodelujočih.

Pahor spet prvi