Nas čaka vroča politična jesen?

Intenziven dan za slovensko politiko, ki se vse bolj pripravlja na volitve in povolilne koalicije. Na sestanku so sedeli prvaki KUL, Tanja Fajon, Alenka Bratušek, Marjan Šarec in Luka Mesec, ter vodje poslanskih skupin koalicije, SDS-ov Danijel Krivec, NSi-jev Jožef Horvat in SMC-jev Gregor Perič. Kaj so sklenili v napetem političnem vzdušju, ko se še niso polegli dogodki na Kredarici in petkovo obiskovanje strank protestnikov?

Danijel Krivec, Jožef Horvat, Brane Golubovič in Matjaž Han so v 24UR ZVEČER govorili tudi o tem, kako vidijo zahtevo Janeza Janše, da SDS ne bo šla v koalicijo s strankami, ki ne bodo jasno obsodile vseh totalitarizmov, se pravi tudi komunističnega, kako bo opozicija vlagala interpelacije in kaj bodo prioritete vladajočih do volitev. Krivec je dejal, da so v koaliciji enotni in da imajo v parlamentu pred začetkom jeseni zadostno število glasov. "V koaliciji vemo, da imamo zadostno število glasov. Interpelacije tudi niso nobeno presenečenje, tako da težko trdimo, da bo neka vroča politična jesen. Kajti aktivnosti, ki jih koalicija KUL počne, so predvidljive in pričakovane, tako da ni presenečenj in nas to ne obremenjuje. Dejstvo pa je, da nobena interpelacija še ni vložena, saj gre zaenkrat za napovedi. Ko bodo enkrat vložene, jih bomo tudi preučili in se na osnovi tega pripravili tudi na obrambo ministrov in ministrice." Golubovič je odgovoril, da lahko govorimo "o dobrem letu kaosa, kaotičnosti, neke hektičnosti, ne samo o vroči politični jeseni". Odgovornost za to je pripisal aktualni vladi in njenim ravnanjem, ideologiji in politiki, ki jo izvaja. "Poleg tega pa jih bremenijo sumi korupcije, klientelizem, nepotizem in nastavki avtokratskih režimov. Zato je izgubila zaupanje ljudi, kar se je izkazalo tudi na zadnjem referendumu, ko so ljudje plebiscitarno rekli ne zakonu in tudi vladi. In ko vlada izgubi zaupanje ljudi, izgubi tudi legitimnost pri ljudeh. In ko ljudje ne zaupajo vladi, se ne identificirajo z ukrepi te vlade, so hkrati tudi srž neuspešnega spopadanja vlade z epidemijo," je bil oster.

icon-expand Brane Golubovič FOTO: 24UR ZVEČER

Krivec pa težko pristane na to, da imamo kaos v državi. "V državi, v kateri imamo 16-odstotno gospodarsko rast, kjer predsedujemo EU, kjer na blejski forum pride praktično celotna politika iz evropskega prostora in kjer gospodarski sistemi funkcionirajo. Kjer turizem cveti, kjer so vsi praktično zaposleni, kjer podjetja iščejo dodatne zaposlitve in možnosti, kako pridobiti dodatne delavce. V takem trenutku govoriti o kaosu je zame res nesprejemljivo in ne vem, od kod koaliciji KUL ti podatki oz. ta dejstva." Golubovič je dejal, da ga veseli, da je gospodarska rast dobra. "Je pa treba bolj natančno povedati, da je bil v lanskem letu v primerljivem obdobju 13-odstotni padec, in se sedaj na tisto oceno dviguje. Pozabite pa vedno povedati, da je v prvih sedmih mesecih ta država naredila 2,2 milijarde evrov primanjkljaja. Da imamo osemodstotni primanjkljaj BDP v lanskem letu, enako pa se pričakuje tudi v letošnjem letu. To je skupaj osem milijard evrov. Ne gre samo za ta del in nas veseli, da je gospodarstvo blizu tistega, kar je bilo pred krizo, a to ni vse."

Kako trden koalicijski partner bo Nova Slovenija v naslednjih mesecih? Na NSi predvsem iz ust predsednice SD Tanje Fajon letijo kritike, da ni sodelovanja in pogovorov z Novo Slovenijo, ki podpira Janeza Janšo. Horvat je dejal, da Nova Slovenija tudi v tej jeseni in do konca mandata ostaja zvesta svojemu programu in krščansko-demokratičnim vrednotam. "Vso svojo energijo usmerjamo v čim uspešnejši spopad z epidemijo, okrevanju gospodarstva in zagotavljanju zdravstvenih storitev vsem. Poglejte operativnost te vlade, poglejte operativnost ministrov Nove Slovenije. Tonina, Vrtovca, Ciglerja Kralja, Andrijaniča. Mi bomo to operativnost naših ministrov še intenzivirali do konca mandata in sledili viziji, da Slovenijo postavimo med pet najrazvitejših držav Evropske unije. Nova Slovenija je element stabilnosti te koalicije in vsakokratne naslednje koalicije," je zatrdil. Han je ob tem dejal, da se ta trenutek ne ukvarja z NSi. "Prej je gospod Krivec rekel, da smo mi malo zbegani in predvidljivi. Mesec in pol pred začetkom počitnic je ta ista koalicija, ki da je zdaj najboljša in najlepša, na nek način začela umikati vse reformne zakone iz delovnih teles, iz državnega zbora, ker enostavno niso imeli dovolj glasov. Toliko o tej predvidljivosti." Dejal je, da je naloga opozicije, da na te napake opozarja. Prav tako je zadovoljen z dobro gospodarsko rastjo in delovnimi mesti. "Ne smemo pa pozabiti, da smo se za ta delovna mesta in to gospodarsko rast zadolžili in da bodo kredite in dolgove plačevali še moji vnuki. In drugo, na kar je treba opozoriti. Jaz sem bil šokiran, ko sem našel en podatek. V Sloveniji smo v zadnjem letu in pol, odkar se je začela epidemija, dali 300 milijonov za cepiva, testiranja in zdravljenje vseh covidnih bolnikov. Porabili pa smo 780 milijonov evrov za dodatke v javnem sektorju. Potem vidite, kje smo danes. Porabili smo denar tam, kjer ga ne bi smeli, in ga dali absolutno premalo tam, kjer je bilo potrebno. In na to bomo v SD opozarjali."

icon-expand Danijel Krivec FOTO: 24UR ZVEČER

V SDS ne delijo tega očitka. "Absolutno ne," odgovarja Krivec. "Mislim, da v naši državi v nobenem primeru denar ni šel v prazno, kot nekdo zdaj želi to prikazati. S temi ukrepi, ki so bili sprejeti zaradi covida, smo ohranili tako delovna mesta kot tudi zagotovili veliko gospodarsko rast. Zato se lahko v prihodnosti generira tudi model, da se to vse, za kar smo se zadolžili, tudi povrne. In vsi ukrepi in vse, kar je bilo namenjeno, je bilo namenjeno državljanom. V nobenem primeru, kot na primer v preteklosti, bankam, ki so v bistvu dobile bistveno večje vsote, za katere smo davkoplačevalci tudi plačali in od tega nimamo nič." KUL ni naklonjen sodelovanju z NSi Predsednik vlade Janša je izjavil, da je po volitvah pripravljen sodelovati s strankami, ki se zavzemajo za javno skupno dobro in so proti migracijskim potem v Evropo ter obsojajo vse totalitarizme, kar pomeni tudi komunizem. "Mi smo že večkrat povedali, da se v naslednji vladi ne vidimo s strankami, ki sestavljajo to vlado. Zato ne vidim niti potrebe odgovoriti na ta poziv," na premierjev poziv odgovarja Golubovič. "Bil sem prepričan, da smo pred 30 leti zaključili s totalitarnimi režimi in debatami o preteklosti do nastopa te vlade, ko sta se z njo začela dvigovati dva totalitarna režima – neonacizem in pa fašizem. Tudi ta vlada ima s svojimi ravnanji in dejanji nastavke nekih totalitarnih režimov, kar mene napeljuje na to, da sami sebe izključujejo iz naslednje vlade." Krivec na to odgovarja, da oni na prvo mesto postavljajo državljane ter spoštovanje vseh resolucij EU, ki obsojajo vse tri totalitarizme. Han je ob tem dejal, da v SD nimajo nobenih težav z obsojanjem totalitarnih sistemov. "Že v začetku devetdesetih let smo na kongresu v Slovenj Gradcu obsodili povojne poboje. Kar se tega tiče, smo SD zelo jasno povedali, kaj si mislimo o zgodovini. Ne smemo pa si dovoliti, da se v tem času v naši Sloveniji in Evropi dvigujeta fašizem in nacizem." Ob tem je dejal, da aktualna vlada to celo podpira s financiranjem nekaterih društev. Pozval je k obsodbi skupin, ki poveličujejo nacifašistično ideologijo. Horvat pa je omenil tako levi kot desni ekstremizem. "Moramo krepiti sredino, kar tudi NSi je – krščansko-demokratična sredina. Smo garancija za stabilnost te in vseh naslednjih vlad. V NSi ostajamo zvesti vrednotam EU. Smo edina država, ki še ni jasno artikulirala oziroma izrazila podpore resoluciji o totalitarizmih."