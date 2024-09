Kadrovske rošade: 'Iz slabšega na slabše'

Če je kot vodja poslanske skupine nadziral 40 kolegov, bo na ministrstvu vodil kolektiv z več kot sedem tisoč zaposlenimi. Do konca leta bi se po napovedih dosedanjega vršilca dolžnosti obrambnega ministra Roberta Goloba moral l že podpisati pod 700 milijonsko pogodbo o nakupu 106 patrij. Izzivi, ki se jih Sajovic ne boji: "Strahov ne poznam, kvečjemu izzive."

Vodenje poslanske skupine naj bi za bodočim ministrom skoraj gotovo prevzela Nataša Avšič Bogovič. Glede na volivne rezultate pa bi poslansko mesto pripadlo Evi Knez, a je ta že državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu, zaradi česar bi se ob njeni odpovedi mandatu v parlament lahko zavihtel Aleš Lipičnik.

Vodje opozicije Janeza Janšo kadrovske rošade ne navdušujejo: "Iz slabega na slabše. Težko kot pozitivno predstavim to, da ljudje, ki nimajo pojma o nekem resorju, o nekem področju, ljudje, ki so se ukvarjali z živinorejo, zdaj prevzemajo slovensko vojsko." Nasprotno mnenje ima šef socialnih demokratov: Jaz sem pa eden tistih, ki misli, da mora bit minister politik.

Strokovnjak pa prihaja na resor za izobraževanje. Vinko Logaj je sicer v juliju že dal odpoved na zavodu za šolstvo, da bi se odpravil v pokoj, prejšnji teden pa ga je v vlado zvabill premier. Nekdanjemu ravnatelju Dušanu Mercu se Logaj ne zdi slab kandidat: "Vinko Logaj je bil dober ravnatelj srednje šole, bil je dober učitelj in dober direktor zavoda za šolstvo. Mislim, da je on dobra izbira in bo s svojo umirjenostjo prispeval k temu, da šolstvo ne bo tako hektično in podivjano in noro, kot so ga ustvarili zdaj."

Merca bolj skrbijo usmeritve politike in želja po rokohiterskih spremembah. Slovenska šola v primerjavi z evropskimi šolami ni slaba, vseeno opozori Merc. A želje po revolucionarnih spremembah, ki bi dodatno zbirokratizirale sistem, lahko razmerje obrnejo čez noč, je še prepričan Merc.