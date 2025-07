Opozicija o neenotnosti glede obrambnih izdatkov: 'Gledamo festival sprenevedanja'

Kaj pa o premierjevih včerajšnjih tezah, da pet odstotkov ni dokončnih, in razumevanju dogovora na vrhu Nata pravijo tisti, ki so zahtevali višje obrambne izdatke – Američani? "Predsednik Trump je bil jasen, da je zaveza pet odstotkov bruto domačega proizvoda zgodovinska zmaga za Združene države Amerike, za Evropo in za cilj čezatlantskega miru in blaginje," so odgovorili iz ameriškega veleposlaništva v Ljubljani.

Za konkreten komentar Golobovih izjav pa so nas napotili na vodstvo Nata. Tako pa o tezi, ali trenutna oblast izigrava obljube vojaškim zaveznikom, meni Jelko Kacin, nekdanji veleposlanik Slovenije pri Natu in govorec prejšnje Janševe vlade: "Če vsi govorijo z enim glasom, potem je država verodostojna. Če pa se spričo razmer in seveda zamer zaradi pomanjkanja komuniciranja vleče iz zadrege na tak ali drugačen način, kot smo lahko videli tudi včeraj zvečer, potem je pa to najmanj zadrega, če ne kaj več."

Kot še dodaja, Slovenija že od zaveze tedanje premierke Alenke Bratušek ni izpolnjevala denarnih obljub do vojaških zaveznikov, kar da v zvezi Nato zelo dobro vedo. Premier Golob pa je po mnenju Kacina tudi zamudil priložnost za sklic sveta za nacionalno varnost in širši politični dogovor v državi.