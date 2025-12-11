Kave, volilna pravila in spori: kdo bo vodil državo po volitvah?

Pred bližajočimi se parlamentarnimi volitvami potekajo intenzivni pogovori o sodelovanju strank in spremembah volilnih pravil. O aktualnih političnih temah so svoja mnenja v oddaji 24UR ZVEČER soočili predstavniki dveh koalicijskih in dveh opozicijskih strank: Matej Grah iz Gibanja Svoboda, Mojca Šetinc Pašek iz stranke SD, Zvonko Černač iz SDS ter Janez Cigler Kralj iz NSi.
V prvem delu soočenja so udeleženci razpravljali o ključnih vprašanjih, ki vplivajo na prihodnost politične koalicije in integriteto volilnega procesa. V ospredju sta bili pobuda Vladimirja Prebiliča za tako imenovan pakt o nenapadanju med levosredinskimi strankami ter predlogi glede ureditve volilnega molka in povečanja števila volišč. Grah (Gibanje Svoboda) je spomnil, da so pred zadnjimi volitvami v stranki napovedali, da gredo "na volitve leta 22 ne za en mandat, ampak za najmanj dva mandata". Dejal je, da je strankin cilj nadaljevanje levosredinske koalicije, da bi lahko sistem "korenito spremenili na boljše". In dodaja: "Drobljenje na levi sredini nikakor ne prinaša dobrega pohoda." Opozoril je, da si je Prebilič pred meseci težko predstavljal sodelovanje z Golobom, kar po njegovem zdaj meče senco na verodostojnost povabila.
Šetinc Paškova (SD) je dejala, da je bilo vabilo Prebiliča osebno naslovljeno na predsednika stranke. Kot je dejala, so Socialni demokrati že aktivno sodelovali pri razgovorih o širšem sodelovanju levosredinskih strank in da je predsednik Matjaž Han je že pred dnevi predstavil Prebiliču predloge na to temo. Do Prebiličeve izbire časovnega okvira in motiva je bila kritična, češ da skuša s tem sebe postaviti v središče političnega dogajanja. Kljub kritikam Socialni demokrati ostajajo zavezani dialogu in pogovorov ne zavračajo.
Černač (SDS) pravi, da je njegova stranka v "koaliciji z volivci" in da z njimi vsak dan pijejo kavo ali čaj. Kot pravi, je jasno, da "več glasov, kot bo na volitvah marca letos za SDS, manjša bo dilema o tem, kakšna naj bi bila politična koalicija po teh volitvah". V NSi ne vidijo "problema v kavi", a je Cigler Kralj navrgel, da je "problem to, da sedanja koalicija pod vodstvom Svobode očitno nima drugega dela" in svetuje, da "naj namesto, da pijejo kavo skupaj, se raje začnejo ukvarjati s problemi ljudi".
Teden je zaznamoval tudi nov val napetosti med predsednico republike Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Robertom Golobom, predvsem v povezavi s kadrovskimi odločitvami pred volitvami. Predsednica države je izrazila resne pomisleke glede štirih kandidatov za veleposlanike, kar je kabinet predsednika vlade označil za poseg v pristojnost vlade. Ta spor se pridružuje že obstoječim neodgovorjenim vprašanjem glede imenovanja guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic, kar ustvarja kadrovski zastoj na pomembnih položajih. Cigler Kralj (NSi) je izrazil obžalovanje, saj je cela Slovenija 'talec' spora med predsednico in premierjem zaradi njunega 'boja za prestiž', pri čemer sta instituciji ujeti. Predlagal je, naj oba akterja stopita korak nazaj in počakata na rešitve po volitvah. Podobno stališče zastopa Černač (SDS), ki poziva k preložitvi vseh kadrovskih odločitev na čas po volitvah, saj da trenutni predsednik vlade ni sposoben dialoga s predsednico. V SD oba voditelja pozivajo, naj 'umirita strele', saj spor o imenovanju veleposlanikov lahko vodi do umika kandidature gospoda Jevška. V Svobodi pa so prepričani, da je javno komentiranje tajnih postopkov za imenovanje veleposlanikov 'sramota', ki bo v prihodnje odvrnila kandidate.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.