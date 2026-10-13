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Pretresi pri Demokratih, se koalicija maje? In kdo zahteva odstop Lotriča?

Ljubljana, 13. 10. 2026 19.49 pred 31 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Anže Božič
Šahovnica

Lahko zadnje dogajanje – izida dveh referendumov, odstop Borisa Mijiča, pa tudi Tee Košir iz Demokratov – kakorkoli zamaje Janševo koalicijo in spremeni politični zemljevid? Ter kdo in zakaj zahteva razrešitev predsednika državnega sveta Marka Lotriča?

Današnji kolegij predsednika parlamenta. In povedna rošada: interese Demokratov Anžeta Logarja je zastopal poslanec Dejan Zakrajšek in ne kot običajno vodja njihovih poslancev Elena Zavadlav Ušaj, ki bi z vrnitvijo Tee Košir izgubila mesto v poslanskih klopeh.

"To nam predvsem pove, da ima koalicija težave. Demokrati, ki so nastali kot satelit stranke Janeza Janše, očitno niso stabilna stranka. Vsi v tej stranki niso vedeli, da v resnici prihajajo v mali SDS," meni sokoordinatorica Levica Asta Vrečko.

"Če nas skrbi? Vsekakor nas mora skrbeti vse kar se dogaja v parlamentu. Ampak nismo pa tako zaskrbljeni, da bi ne spali ponoči," pa pravi poslanec NSi Janez Žakelj.

Kako naprej, je za tesno zaprtimi vrati poslanske skupine potekala tudi vroča debata, ki sta se je udeležila tudi strankin prvak Anže Logar in zdravstveni minister Tadej Ostrc.

"Ta velika zgodba skozi velika vrata, kot je napovedoval gospod Logar, postajajo zelo majhna vrata. In se zadeve počasi, kakor beremo, rušijo," pravi predsednik SD Matjaž Han.

"Nas kot člane opozicije ne morejo skrbeti problemi koalicije," pa poudarja predsednik Državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović.

Koširjeva je pred dnevi napovedala, da bo delovala kot nepovezana poslanka. Pozno popoldne pa preobrat in čustven zapis na Facebooku, ki namiguje da si je premislila in se odrekla poslanski funkciji.

Preberi še Tea Košir odstopila kot poslanka

Dolgotrajnost njene politične odločitve pa je presenetila tudi opozicijo.

"Od Štefanove do Gregorčičeve je tri minute hoje. Pošta ne pride in ne pride. Me pa skrbi, če ne bo v skladu z neko prakso iz preteklih let, mogoče pošta celo ostala neodprta. Tako kot je ostal neodprt odstop ministra Hojsa," pravi vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic.

Neuradno je imela Koširjeva odprta vrata tako v SDS kot Svobodo, kot nekdanjo – sicer le za kratko – članico SD pa so jo nekateri videli tudi v njihovih vrstah. "Mi imamo s tem kar nekaj izkušenj. Vrata so zmeraj odrta. Ne samo za Teo Košir, še za koga drugega," razlaga Han.

Sajovic medtem pravi, da s Koširjevo ni bil v stiku. "Je poslanka iz sosednje občine. In želim ji vse dobro."

Demokrati so se tudi danes zavili v molk.

Medtem pa je počilo tudi v Državnem svetu. Interesni skupini sindikatov in negospodarskih dejavnosti zahtevata razrešitev Marka Lotriča s funkcije. Razlog? Zaščita integritete in samostojnosti državnega sveta. Lotrič pravi, da se bo na očitke odzval jutri.

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Janez Janša koalicija Državni svet Marko Lotrič Demokrati Tea Košir

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KOMENTARJI5

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zmerni pesimist
13. 10. 2026 20.20
Ko čujem sajovica mi gre takoj na smeh
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0 0
baldahin
13. 10. 2026 20.11
Seveda, da se maje. Referendumski rezultat je pokazal, da se z ljudmi ne da z lahkoto manipulirati in se bumerang prej sli slej vrne. Ni jih malo v koaliciji, ki stiskajo v fige v žepih. Tisti tabolj brihtni so uvideli, da jim delovanje proti lastni vesti in proti dobrobiti državljanov lahko hudo maščuje, najprej karierno, nenazadnje pa na psihi.
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+3
4 1
Limonček60
13. 10. 2026 20.06
Sateliti so začel'kihat',pa to
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+1
2 1
Luigi Taveri II.
13. 10. 2026 20.03
Nas kot člane opozicije ne morejo skrbeti problemi koalicije," pa poudarja predsednik Državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović.....Še en poskus kot pri zavarovalnicah ?
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+3
3 0
Luigi Taveri II.
13. 10. 2026 20.02
Zakaj praznik demokracije na nekatere tako slabo vpliva ?
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+3
3 0
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