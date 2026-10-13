Pretresi pri Demokratih, se koalicija maje? In kdo zahteva odstop Lotriča?

Današnji kolegij predsednika parlamenta. In povedna rošada: interese Demokratov Anžeta Logarja je zastopal poslanec Dejan Zakrajšek in ne kot običajno vodja njihovih poslancev Elena Zavadlav Ušaj, ki bi z vrnitvijo Tee Košir izgubila mesto v poslanskih klopeh.

"To nam predvsem pove, da ima koalicija težave. Demokrati, ki so nastali kot satelit stranke Janeza Janše, očitno niso stabilna stranka. Vsi v tej stranki niso vedeli, da v resnici prihajajo v mali SDS," meni sokoordinatorica Levica Asta Vrečko.

"Če nas skrbi? Vsekakor nas mora skrbeti vse kar se dogaja v parlamentu. Ampak nismo pa tako zaskrbljeni, da bi ne spali ponoči," pa pravi poslanec NSi Janez Žakelj.

Kako naprej, je za tesno zaprtimi vrati poslanske skupine potekala tudi vroča debata, ki sta se je udeležila tudi strankin prvak Anže Logar in zdravstveni minister Tadej Ostrc.

"Ta velika zgodba skozi velika vrata, kot je napovedoval gospod Logar, postajajo zelo majhna vrata. In se zadeve počasi, kakor beremo, rušijo," pravi predsednik SD Matjaž Han.

"Nas kot člane opozicije ne morejo skrbeti problemi koalicije," pa poudarja predsednik Državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović.

Koširjeva je pred dnevi napovedala, da bo delovala kot nepovezana poslanka. Pozno popoldne pa preobrat in čustven zapis na Facebooku, ki namiguje da si je premislila in se odrekla poslanski funkciji.