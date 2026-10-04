'Politiki imajo veliko moč. Ko ni bilo varovalk, so jo tudi že zlorabljali'

Pred sklepnim tednom referendumske kampanje o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi je direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač v okviru pobude Proti politični policiji skupaj z vodjo Centra nevladnih organizacij Goranom Forbicijem v Ljubljani opozorila, da spremembe zakona po njihovem pomenijo uvajanje oz. ponovno uvajanje politične policije. Kot sta dodala, je za razumevanje njihovega namena dovolj prisluhniti poslancem koalicije. Ob tem so na novinarski konferenci navedli več citatov nekaterih poslancev SDS in NSi.

'Je prav, da je nad poslanci, ko preiskujejo navadne državljane, le modro nebo?'

"Ne sam ne kolegi, s katerimi smo podali pobudo za ta referendum, nimamo čisto nič proti temu, da se pogovarjamo o korupciji, niti proti temu, da se korupcija preganja. Naj se preiskujejo, naj preiskujejo Roberta Goloba, naj preiskujejo njegove funkcionarje in naj nenazadnje tudi druga stran preiskuje Janeza Janšo in njegove funkcionarje," je dejal Forbici.

Vendar to po njegovih besedah ni bistveno vprašanje tega referenduma niti tega zakona. "Bistveno vprašanje je, ali je prav, da je takrat, ko poslanci preiskujejo navadne državljane, nad njimi samo modro nebo. Ali pa je vendarle bolje, da je nad njimi še sodišče, ki lahko presodi oz. odgovori na vprašanje, ali je to, kar preiskujejo, in način, na kakršnega hočejo preiskovati, zakonito?" je izpostavil Forbici. Spomnil je, da od začetka leta 2025 poslanci ne morejo preiskovati vsega, kar bi hoteli. "Pred tem smo takšnih preiskav, preiskav posameznikov, ki niso nikoli bili nosilci političnih funkcij in ki s samo politiko niso imeli neposredno nič, videli veliko. Očitno je namen sprememb zakona o parlamentarni preiskavi torej samo to, da hočejo spet početi, kar so lahko počeli pred letom 2025," je dejal Forbici.

Vrnitev v čas, ko je bilo mogoče s parlamentarno preiskavo obračunavati z navadnimi ljudmi?