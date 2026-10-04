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Slovenija

'Politiki imajo veliko moč. Ko ni bilo varovalk, so jo tudi že zlorabljali'

Ljubljana, 04. 10. 2026 14.16 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
STA M.P.
Janez Janša in Robert Golob

Ne glede na to, ali imamo levo ali desno oblast, je vedno nevarnost, da bodo poslanci prekoračili svojo moč ter v sklopu parlamentarne preiskave počeli stvari, ki niso v redu. Zato je prav, da to varujejo neodvisne institucije, je ob vnovičnem pozivu h glasovanju proti zakonu na referendumu dejala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

Pred sklepnim tednom referendumske kampanje o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi je direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač v okviru pobude Proti politični policiji skupaj z vodjo Centra nevladnih organizacij Goranom Forbicijem v Ljubljani opozorila, da spremembe zakona po njihovem pomenijo uvajanje oz. ponovno uvajanje politične policije.

Kot sta dodala, je za razumevanje njihovega namena dovolj prisluhniti poslancem koalicije. Ob tem so na novinarski konferenci navedli več citatov nekaterih poslancev SDS in NSi.

'Je prav, da je nad poslanci, ko preiskujejo navadne državljane, le modro nebo?'

"Ne sam ne kolegi, s katerimi smo podali pobudo za ta referendum, nimamo čisto nič proti temu, da se pogovarjamo o korupciji, niti proti temu, da se korupcija preganja. Naj se preiskujejo, naj preiskujejo Roberta Goloba, naj preiskujejo njegove funkcionarje in naj nenazadnje tudi druga stran preiskuje Janeza Janšo in njegove funkcionarje," je dejal Forbici.

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Vendar to po njegovih besedah ni bistveno vprašanje tega referenduma niti tega zakona. "Bistveno vprašanje je, ali je prav, da je takrat, ko poslanci preiskujejo navadne državljane, nad njimi samo modro nebo. Ali pa je vendarle bolje, da je nad njimi še sodišče, ki lahko presodi oz. odgovori na vprašanje, ali je to, kar preiskujejo, in način, na kakršnega hočejo preiskovati, zakonito?" je izpostavil Forbici.

Spomnil je, da od začetka leta 2025 poslanci ne morejo preiskovati vsega, kar bi hoteli. "Pred tem smo takšnih preiskav, preiskav posameznikov, ki niso nikoli bili nosilci političnih funkcij in ki s samo politiko niso imeli neposredno nič, videli veliko. Očitno je namen sprememb zakona o parlamentarni preiskavi torej samo to, da hočejo spet početi, kar so lahko počeli pred letom 2025," je dejal Forbici.

Vrnitev v čas, ko je bilo mogoče s parlamentarno preiskavo obračunavati z navadnimi ljudmi?

"Politiki imajo v preiskovalnih komisijah zelo veliko moč, enako moč kot sodišča in tožilci. Iz izjav poslancev, ki so jih izrekli v državnem zboru, smo videli, kako so politiki to moč, preden so bile v zakonu varovalke, že zlorabljali," pa je poudarila Kovačeva, ki se sprašuje, zakaj bi si želeli iti v čas, ko so lahko politiki brez ovir nezakonito pridobivali najbolj osebne podatke o ljudeh, ki niso imeli nič z vprašanji javnega pomena.

Poudarili so, da koalicija zatrjuje, da je edini namen sprememb omogočiti učinkovito preiskovanje korupcije pretekle vlade in njenih funkcionarjev, a da za to že zdaj ni nobenih ovir. "Ustavno sodišče je pred tremi tedni odločilo, da pritožba zoper akt o odreditvi parlamentarne preiskave sama po sebi ne zaustavi preiskave," opozarjajo.

Od začetka leta 2025 pa da poslanci parlamentarnih preiskav zgolj ne morejo "povsem neovirano uporabljati za maščevanje in ustrahovanje posameznikov, ki niso nosilci javnih funkcij".

Volivce so zato pozvali, da na referendumu o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo prihodnjo nedeljo, glasujejo proti.

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politična policija referendum parlamentarna preiskava

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KOMENTARJI5

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04. 10. 2026 15.34
Kje je bila nika kovač, ko so predsednika vlade in geni preiskovali lastni ljudje, kje je bila ko so kupovali in razporejali sredstva na 31. decembra, kje je bila ko so se kupovali računalniki, kje je bila, ko je KPK ugotovila kršitev integritete predsednika vlade, itd., itd., itd. 8 marec, izgubili ste smisel, ker ste tako močno pristranski vas je narod spregledal. Lahko ste samo tiho
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+1
1 0
velikiblek
04. 10. 2026 15.30
Spet Nika Kovač. Kje je bila, ko je Tamara Vonta zlorabljala svojo komisijo.
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+1
2 1
ap100
04. 10. 2026 15.27
ni res preberimo zakon, ki smo ga dobili v nabiralnike in se vprašajmo ali bomo preiskovali koruptivne predstavnike ljudstva ali ne drugih se po tem zakonu ne da
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+0
1 1
Sixten Malmerfelt
04. 10. 2026 15.11
sds Žugelj pregledoval transakcijske račune škofa Sajeta!
Odgovori
+3
3 0
ap100
04. 10. 2026 15.27
če je to sploh nima veze s tem z zakonom o parlamentarni preiskavi
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0 0
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