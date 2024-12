Politiki menijo, da družbena volja za dostojen pokop žrtev obstaja

Je slovenska politika končno dozorela? Bo Slovenija ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne, ki jo bomo zaznamovali prihodnje leto, vendarle dostojno pokopala vse žrtve vojnega nasilja in povojnih pobojev? Ostanki več kot tri tisoč žrtev iz Jame pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu so shranjeni kar v garaži komunale v Kočevju. Na posvetu, ki ga je pripravila predsednica države Nataša Pirc Musar in so se ga udeležili predstavniki vseh političnih strank, so ugotovili, da družbena volja za dostojen pokop obstaja.