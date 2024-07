Politiki na dopust: kdo gre na Hrvaško, kdo bo doma in kdo išče samotni otok?

Politični odločevalci so na dopustu. Vlada je namreč začela tritedenski poletni premor. Nekateri so dopust že izkoristili, drugi se odpravljajo na najbolj vročo destinacijo – Hrvaško, del vlade pa je te dni tudi na Olimpijskih igrah v Parizu. Kdo bo letošnje poletje preživel doma in kdo išče samotni otok za odklop od civilizacije?