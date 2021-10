Politiki ostro obsojajo grožnje s smrtjo in pozivajo k ukrepanju

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je v odzivu na informacije o pošti z grozilno vsebino, ki sta jo prejela minister Matej Tonin in premier Janez Janša, poudaril, da v stranki ostro obsojajo kakršne koli grožnje s smrtjo. Pričakujejo tudi, da se bodo pristojni organi odločno odzvali in poiskali tiste, 'ki v državi netijo nestrpnost in sovraštvo'. Predsednik DZ Igor Zorčič je ob tem pozval vse politike, da komunicirajo strpno, še posebej na družbenih omrežjih.

"Danes v Sloveniji praznujemo državni praznik, dan suverenosti. Pred natančno 30 leti je zadnji sovražni vojak zapustil slovenska tla in takrat, vsaj jaz in najbrž mnogi drugi, nismo razmišljali o tem, da bi se čez natanko 30 let spet morali bati sovražnih pušk in metkov," je v izjavi za medije dejal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat. Ko se ta nestrpnost in sovraštvo razplamtita, žrtev ne izbira po politični barvi, je opozoril. Pri tem je poudaril, da mora za sožitje in miroljubje v naši državi vsak prispevati svoj delež in svojo odgovornost.

Tudi predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je poudaril, da najostreje obsoja vse grožnje, ki so izrečene bodisi politikom bodisi kateremu koli drugemu človeku. Po njegovih besedah so sumljive pošiljke zaznale tudi službe v DZ. Je pa ob tem Zorčič pozval vse politike, da komunicirajo strpno predvsem na družbenih omrežjih. Kot je dejal, ne samo na Twitterju, tudi na TikToku. "Tudi tam smo videli govor, ki ni v ponos nobenemu politiku," je pojasnil. Po njegovi oceni je čas, da se vsi nekoliko potegnejo nazaj.

icon-expand Aleš Hojs-1 FOTO: Damjan Žibert

Po njegovih besedah so politiki dostikrat tarča tako pohval kot tudi kritik, včasih tudi takšnih, ki presegajo mejo dobrega okusa. Kaj je grožnja, je seveda tudi stvar individualne ocene. "Mislim, da konec koncev tudi vsak politik ali pa tisti, na katerega je grožnja naslovljena, sam oceni, koliko se počuti ogroženega. Ampak glede na to, da nekateri politiki sami komunicirajo na podoben način, se seveda danes težko sklicujejo, da jim je kdor koli grozil," je še dejal Zorčič. S temi besedami pa je, kot je potrdil, ciljal na predsednika SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Notranji minister Aleš Hojs se je odzval že v nedeljo na družbenih omrežjih, kjer je zapisal, da so grožnje predsedniku vlade in obrambnemu ministru nesprejemljive in zavržne. "Še bolj zavržno je dejstvo, da groženj še niso obsodile vse politične stranke. Policija mora storiti vse, da bodo storilci odkriti. Bi pa take reči lahko že omejilo tožilstvo," je še dodal. Evropska poslanka Ljudmila Novak je ocenila, da ima vsak pravico do svojega mnenja, nihče pa nima pravice, da v imenu svojega prepričanja grozi ali spodbuja k sovraštvu. "Vsakršna oblika groženj ali nasilja je zavržno dejanje, ki ga naostreje obsojam." Predsednica SD Tanja Fajon je v odzivu zapisala, da so tovrstne grožnje politikom, družini oziroma komur koli v naši družbi nesprejemljive, zato jih ostro obsoja. "Kdor koli priliva olje na ogenj, da smo dosegli tako zaskrbljujočo raven jeze ljudi, nezadovoljstva, nestrpnosti, tudi brezupa v družbi, je soodgovoren."

V stranki SDS so zapisali, da so tovrstni napadi zavržni in obsojanja vredni. Od pristojnih institucij pričakujejo, da bodo primer obravnavale z vso resnostjo, od nosilcev političnih funkcij pa, da grožnje obsodijo. Menijo sicer, da so tovrstni napadi neposredna posledica pasivnih institucij, medijev, ki ustvarjajo klimo tolerance do nasilja in opozicije, ki nasilja ni sposobna jasno obsoditi, mestoma ga celo podpihuje.