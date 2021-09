Minister Vizjak in župan Lenarta zaplesala ob ritmu otroške pesmi

Minister za okolje, župan Lenarta, državni poslanec in nekaj drugih je ob obisku Lenarta obudilo otroka v sebi. Na jasen sončen dan so se namreč na željo vrtčevskih otrok pridružili otroškemu plesu na pesem A Ram Sam Sam. Njihovo veselo rajanje so ujele tudi kamere. Politiki so se sicer v Lenartu mudili zaradi podpisa pogodbe za gradnjo nove čistilne naprave.

Na željo otrok so minister za okolje Andrej Vizjak, župan Lenarta Janez Kramberger in nekaj drugih državnih funkcionarjev zaplesali ob ritmih pesmi A Ram Sam Sam. Politiki so se v Lenartu, kjer so jih med plesom ujeli v objektiv, mudili zaradi podpisa pogodbe za gradnjo nove čistilne naprave za odpadne vode v tej občini. V kulturnem programu dogodka pa so se tudi sami pridružili otroškemu plesu.

V okviru projekta, ki je ocenjen na 5,6 milijona evrov, bodo v Lenartu zgradili novo centralno čistilno napravo z zmogljivostjo nekaj manj kot 5000 populacijskih enot, regulacijskim bazenom in sistemom razbremenjevanja voda. Pogodbi so ob prisotnosti ministra za okolje in prostor podpisali župan Lenarta, direktor izvajalskega podjetja CID - Čistilne naprave Branko Potočnik in direktor podjetja Komunala Slovenske gorice Janez Belna. "Ta projekt je največja naložba v zgodovini naše občine. To je projekt tudi za naslednje generacije, zato izvajalsko pogodbo simbolično podpisujemo v vrtcu," je pojasnil Kramberger. S projektom urejajo odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda Vrednost investicije znaša 5,6 milijona evrov, od tega bo 2,8 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, nekaj manj kot 700 tisoč evrov prispevka od države, ostala sredstva pa iz občinskega proračuna. Kot so sporočili z občine, s tem projektom urejajo odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda, hkrati pa omogočajo kapacitete za prevzem grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za tista območja občine Lenart, kjer ni urejenega sistema odvajanja in čiščenja. Projekt zajema gradnjo klasične pretočne naprave s suspenzijo biološkega blata, delno aerobno stabilizacijo blata, dostabilizacijo blata v zgoščevalcu blata, dodatno kemično čiščenje fosforja in strojno zgoščanje blata. Predvidena je predhodna denitrifikacija.

