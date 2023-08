33 palet s hrano, orodjem in razvlažilci prispelo na Brnik

Tovor štirimotornega tovornega letala poljske vojske je ena večjih humanitarnih pomoči, ki je v Slovenijo dopotovala po zraku. Z dobrimi željami in trdno zavezo podpore so z letalom na Brnik pripotovali tudi vodilni možje poljske humanitarne organizacije."Dober dan v imenu poljske Karitas in poljskega ljudstva. Sem smo prišli, da vam izkažemo solidarnost," je prisotne pozdravil Ireneusz Krause, namestnik direktorja Karitas Poljske. Solidarnost je podkrepljena z materialnimi dobrinami. Deset ton pomoči je dodobra zapolnilo trup letala. Za letališki prevoz so bile potrebne štiri prikolice.

"Cela naša mreža Evrope izraža podporo in solidarnost. Zelo je bilo tudi ganljivo prejeti nekaj sporočil iz afriških karitas, ki jim sicer tudi sami pomagamo. Iz Karitas Južni Sudan, Kenija, Ruanda, se pravi mnogih držav," pravi Jana Lampe, koordinatorica mednarodne pomoči Karitas ob poplavah.

Poljaki pa bodo svojo pomoč še stopnjevali. "Jutri bo v vseh poljskih cerkvah potekal dan solidarnosti s Slovenijo. Potekala bo nacionalna nabirka za Slovenijo. Upamo, da bomo lahko podprli obnovo domov v Sloveniji," dodaja Krause. "Poljakov je 40 milijonov, tako da upamo na veliko solidarnost. In potem bomo s pomočjo tega tudi pomagali slovenskim družinam," pa dodaja Lampetova.

Ob pomoči, ki je trenutno predvsem urgentna, se ozirajo tudi v prihodnost. "Pričakujemo, da se bodo v naslednjem tednu sestale komisije, da bomo v tem tednu Karitas, Rdeči križ in občine začeli zbirati vloge za material in sanacijo in računamo, da bodo v prvem delu septembra prišli tudi nekoliko večji zneski za to pomoč, za adaptacijo," pravi Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas.

Poleg Karitasa Sloveniji intenzivno pomagajo tudi druge mednarodne humanitarne organizacije. Pri Rdečem križu so prav danes iz Madžarske prejeli pet štiripogonskih terencev. Že deset dni so na terenu njihove ekipe iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Poljske.