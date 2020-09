Poljska Slovenijo vabi k odstopu od istanbulske konvencije

Poljska po pisanjudanašnjega Delapri tem omenja več možnih elementov nove konvencije. Med njimi sta zaščita pred moralno korupcijo otrok ter definicija otroka, skladna s konvencijo ZN iz leta 1989, a tako, da se njegovo starost začne šteti od spočetja. Omenjala bi tudi definicijo družine, po kateri so to le oče, mama ter otrok oz. otroci, ter možnost poroke le med moškim in žensko.

Ziobro je v minulih tednih istanbulsko konvencijo javno označil za feminističen izum, ki hoče upravičiti homoseksualno ideologijo. Namero o začetku postopka za formalni umik Poljske iz konvencije je napovedal konec julija in s tem sprožil nasprotovanje tako na Poljskem kot v tujini. Več tisoč Poljakov se je zbralo na protestih po državi, EU in Svet Evrope pa sta izrazila obžalovanje.