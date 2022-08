Poljski aktivist znova v Sloveniji, tožbe proti policiji ne izključuje

Po tem, ko se je vrnil s še ene izmed humanitarnih poti v Ukrajino, se je poljski aktivist Marcin Obalek, ki je pred slabega pol leta simbolno protestiral na več koncih prestolnice in nazadnje pred rusko ambasado, zdaj vrnil v Ljubljano.

"Primer, ki se je zgodil marca pred ruskim veleposlaništvom, ko je slovenska policija vzela moje dokumente in osebne podatke posredovala ruskemu veleposlaništvu, še ni zaključen. Spremljamo ga, saj ga ne moremo pustiti brez končne rešitve," pove. Kot dodaja, bo konec meseca zadeva že bolj jasna in da bo takrat tudi lahko reagiral. Na domač naslov z dokumentov se od incidenta ni vrnil.

"Ljudje so pogrešani, ne samo v Ukrajini, tudi na Poljskem. Vzeli so moje podatke, naslov in vse, tako da ... kaj naj si mislim?" pripoveduje Obalek.

Pravi sicer, da ne gre le za zanj, pač pa predvsem za njegovo nevladno organizacijo, ki pomaga žrtvam vojne v Ukrajini. Kot pripoveduje, so ji prvič v 25 letih delovanja in le nekaj dni po dogodku zablokirali bančne račune. "Naše dejavnosti so bile ustavljene in ta incident je povzročil zelo veliko škodo. Bili smo na primer v procesu nakupa velikega avtobusa za 45 oseb za evakuacijo ljudi iz Ukrajine."