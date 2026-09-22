Poljski odpravnik poslov: Incident na konzulatu nesrečen slučaj

"To je bil nesrečen slučaj," je zadevo komentiral poljski odpravnik poslov v Sloveniji Leszek Soczewica, ki se na Brdu pri Kranju udeležuje zasedanja Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope (CEDC), v kateri Poljska sodeluje kot država opazovalka.

Ob tem je sicer potrdil, da je seznanjen s podrobnostmi nesreče, vendar je javnost po informacije napotil na poljsko zunanje ministrstvo. Se je pa Sloveniji zahvalil za podporo in "prijazno pomoč".