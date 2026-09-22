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Slovenija

Poljski odpravnik poslov: Incident na konzulatu nesrečen slučaj

Brdo pri Kranju, 22. 09. 2026 13.06 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
STA K.H.
Poljski odpravnik poslov Leszek Soczewica

Incident na območju poljskega veleposlaništva v Ljubljani, v katerem je bil pred dnevi hudo poškodovan poljski diplomat, je bil nesrečen slučaj, je ob prihodu na zasedanja CEDC na Brdu pri Kranju dejal poljski odpravnik poslov v Sloveniji.

Leszek Soczewica
Leszek Soczewica
FOTO: Bobo

"To je bil nesrečen slučaj," je zadevo komentiral poljski odpravnik poslov v Sloveniji Leszek Soczewica, ki se na Brdu pri Kranju udeležuje zasedanja Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope (CEDC), v kateri Poljska sodeluje kot država opazovalka.

Ob tem je sicer potrdil, da je seznanjen s podrobnostmi nesreče, vendar je javnost po informacije napotil na poljsko zunanje ministrstvo. Se je pa Sloveniji zahvalil za podporo in "prijazno pomoč".

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Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Varšavi Maciej Wevior je pred tem v ponedeljek opozoril, da so se v javnosti o dogodku razširile neresnice. Med drugim je zanikal, da bi bil v nesrečo vpleten vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva in da naj bi hudo poškodovan diplomat padel skozi okno.

Pojasnil je tudi, da se je nezgoda zgodila med zasebnim obiskom uslužbenca urada za diplomatsko varnost. Zanikal je tudi, da je ta prevažal ali imel pri sebi dokumente.

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poljska veleposlaništvo poljski diplomat

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KOMENTARJI14

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Banion
22. 09. 2026 14.13
seveda je bila nesreča, nesramno je misliti kaj drugega, saj je to enako v rusiji, vse so nesreče
Odgovori
+1
1 0
petb
22. 09. 2026 13.53
Onemu tesnemu prijatelju Zvera in SDS-a iz Madžarske je v Bruslju uspelo splezati iz 2. nadstropja. Zakaj že? Aja toplovodarstvo.
Odgovori
+1
1 0
Nežna dušca
22. 09. 2026 13.50
Ruski recept, okno ali balkon očitno deluje.
Odgovori
+2
2 0
cekinar
22. 09. 2026 13.50
jap,prav tako kot v Rusiji ,kjer so že skoraj vsi oligarhi po "nesreči"padli skozi okno,ali pa dobili dozo novičoka.
Odgovori
+1
2 1
Hud Robin
22. 09. 2026 13.45
Oh, koliko je teh nesrečnih slučajev...
Odgovori
+2
2 0
Roso
22. 09. 2026 13.39
Seveda, zato naša policija na sme preiskati okoliščin te nesreče v Sloveniji . Nesreča je le nesreča in to vsi verjamemo.
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+1
3 2
štrekeljc
22. 09. 2026 14.03
Ne, ne sme. Ozemlje poljskega veleposlaništva je poljsko ozemlje in naša policija nima tam nobene pristojnosti
Odgovori
+0
1 1
ares2
22. 09. 2026 13.35
Nezgoda med zasebnim obiskom? Potem so te gostje osumljeni, če že tako pišete.
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+2
2 0
Slovener
22. 09. 2026 13.34
Ne verjamem v naključja !
Odgovori
+2
2 0
Dr Dre
22. 09. 2026 13.32
Nesrečen slučaj, pa ja de... Videl je nekaj, kar ne bi smel, pa so ga ponesrečili..
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+2
3 1
PIKAPOLONICA1994
22. 09. 2026 13.23
Verjetno mu je kak rus pristopil...
Odgovori
+1
3 2
metaloh
22. 09. 2026 13.21
Kot vemo, vsi skačejo po nalogu Norega konja iz Kremlja...
Odgovori
-1
4 5
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