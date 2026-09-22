Poljski odpravnik poslov: Incident na konzulatu nesrečen slučaj

"To je bil nesrečen slučaj," je zadevo komentiral poljski odpravnik poslov v Sloveniji Leszek Soczewica, ki se na Brdu pri Kranju udeležuje zasedanja Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope (CEDC), v kateri Poljska sodeluje kot država opazovalka.
Ob tem je sicer potrdil, da je seznanjen s podrobnostmi nesreče, vendar je javnost po informacije napotil na poljsko zunanje ministrstvo. Se je pa Sloveniji zahvalil za podporo in "prijazno pomoč".
Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Varšavi Maciej Wevior je pred tem v ponedeljek opozoril, da so se v javnosti o dogodku razširile neresnice. Med drugim je zanikal, da bi bil v nesrečo vpleten vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva in da naj bi hudo poškodovan diplomat padel skozi okno.
Pojasnil je tudi, da se je nezgoda zgodila med zasebnim obiskom uslužbenca urada za diplomatsko varnost. Zanikal je tudi, da je ta prevažal ali imel pri sebi dokumente.
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