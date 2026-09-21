Poljsko ministrstvo o nesreči v Ljubljani: Uslužbenec ni padel skozi okno

Wevior je danes potrdil, da je bil njihov uslužbenec v Ljubljani udeležen v hudi nesreči. Kot je pojasnil na omrežju X, se je nesreča zgodila med zasebnim obiskom zaposlenega.

Poljski mediji so nedavno poročali, da se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi ponoči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani.

Hkrati je opozoril na številne neresnice, ki naj bi se širile glede nesreče. Ponesrečeni po njegovih navedbah ni vodja urada za diplomatsko varnost, temveč zaposleni na enem od oddelkov tega urada. Zanikal je tudi informacije, da naj bi moški prevažal ali imel pri sebi dokumente ter da naj bi padel skozi okno.

V tem trenutku je najpomembnejše njegovo zdravstveno stanje, je nadaljeval ter dodal, da so v stiku s poljsko diplomatsko ekipo v Sloveniji in bolnišnico, kjer se zdravi njihov kolega.

Na ljubljanski policijski upravi so pred tem potrdili, da se je dogodek zgodil prejšnjo nedeljo okoli 3. ure. Vzrok oziroma razlog za nesrečo diplomata še ni znan, so pa potrdili, da se je ta pri tem huje poškodoval in da je njegovo življenje ogroženo.