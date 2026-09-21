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Slovenija

Poljsko ministrstvo o nesreči v Ljubljani: Uslužbenec ni padel skozi okno

Ljubljana, 21. 09. 2026 20.07 pred 1 uro 1 min branja 23

Avtor:
STA N.L.
Poljsko veleposlaništvo v Ljubljani

Tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva Maciej Wevior je opozoril, da so se po nesreči, v kateri se je v Ljubljani nedavno poškodoval poljski diplomat, razširile neresnice. Med drugim je zanikal, da bi bil v nesrečo vpleten vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva in da naj bi padel skozi okno.

Poljski mediji so nedavno poročali, da se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi ponoči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani.

Wevior je danes potrdil, da je bil njihov uslužbenec v Ljubljani udeležen v hudi nesreči. Kot je pojasnil na omrežju X, se je nesreča zgodila med zasebnim obiskom zaposlenega.

Poljsko veleposlaništvo v Ljubljani
Poljsko veleposlaništvo v Ljubljani
FOTO: POP TV

Hkrati je opozoril na številne neresnice, ki naj bi se širile glede nesreče. Ponesrečeni po njegovih navedbah ni vodja urada za diplomatsko varnost, temveč zaposleni na enem od oddelkov tega urada. Zanikal je tudi informacije, da naj bi moški prevažal ali imel pri sebi dokumente ter da naj bi padel skozi okno.

V tem trenutku je najpomembnejše njegovo zdravstveno stanje, je nadaljeval ter dodal, da so v stiku s poljsko diplomatsko ekipo v Sloveniji in bolnišnico, kjer se zdravi njihov kolega.

Na ljubljanski policijski upravi so pred tem potrdili, da se je dogodek zgodil prejšnjo nedeljo okoli 3. ure. Vzrok oziroma razlog za nesrečo diplomata še ni znan, so pa potrdili, da se je ta pri tem huje poškodoval in da je njegovo življenje ogroženo.

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KOMENTARJI23

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jugatneme
21. 09. 2026 21.36
To poljsko poročilo deluje kot bi ga podal sam klovn Donald, vse kar je povedal včeraj danes je drugače. Morda se je Poljak na poti z dopusta ustavil še v Ljubljani po paket z robo.... Roba bila močna, sledil party dokler niso popadali, ta imel manj sreče... Morda dvojni agent, kot Rus padel....
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
21. 09. 2026 21.34
Pa logično, da ni padel iz tretjega nadstropja, ... ker ta stavba sploh nima treh nadstropij ... !!!
Odgovori
0 0
mackon08
21. 09. 2026 21.29
Ja pa ja ob teh zjutraj ni padel iz tretjega nadstropja seveda. Bil je pijan ko,klada.
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+1
1 0
Rožle Patriot
21. 09. 2026 21.35
Edino, če se streha šteje za tretjo nadstropje .. !!!
Odgovori
0 0
Kruha in Iger
21. 09. 2026 21.19
Prej ali slej vse pride na plan!
Odgovori
+4
4 0
Tomy1
21. 09. 2026 21.16
Flaša ga je poteg’lna, kamor koli že. Pa vse dobro.
Odgovori
+4
4 0
BroNo1
21. 09. 2026 20.51
Pol pa čez balkon…tkko bodo predstavl kot njim paše. Mi smo eni lulčki in nikdar dognal kaj je bilo res. Nek medij je objavu, da je bil pijan kot aksa….
Odgovori
+8
8 0
IQmamPaziTo40
21. 09. 2026 20.53
Če je imel srečo je padel na glavo, bi rekli pa zmleli kol na primorskem..
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+1
1 0
Antena
21. 09. 2026 20.45
Nikoli ne bomo izvedeli, kaj je bilo.
Odgovori
+5
5 0
jablan
21. 09. 2026 20.42
Same mucke
Odgovori
+4
4 0
Nikdar več
21. 09. 2026 20.41
Koliko časa je bilo potrebno, da odreagirajo na neresnice... Poljski preiskovalci so tu?
Odgovori
+5
5 0
Brus1234
21. 09. 2026 20.52
Bod izraelski vse pojasnili, zakaj je bil vržen skozi okno!!
Odgovori
+1
1 0
biggbrader
21. 09. 2026 20.41
Ali je bil Poljak ?🤣🤣🤣
Odgovori
+5
5 0
Banion
21. 09. 2026 20.38
tudi poljakia padajo skozi okna.Do sedaj je bil to predvsem ruski šport
Odgovori
+2
2 0
MojsterSplinter
21. 09. 2026 20.37
Ni vodja urada za diplomatsko varnost, ni padel skozi okno, in ni imel zaupnih dokumentov. Skratka nič od tega, kar so nam najprej servirali, ni res.
Odgovori
+4
4 0
Slavko Bablč
21. 09. 2026 20.38
Točno tako.
Odgovori
+3
3 0
Slavko BabIč
21. 09. 2026 20.28
Pa največji prjatu tistega ameriškega vojnega hujskača Sikorskega.
Odgovori
+3
8 5
Kjfawloojvaohzqqmid
21. 09. 2026 20.37
Oprostite.
Odgovori
-1
0 1
Slavko BabIč
21. 09. 2026 20.27
Čudno!?!
Odgovori
-1
3 4
Slavko Bablč
21. 09. 2026 20.40
Ni čudno.
Odgovori
-1
0 1
Aijn Prenn
21. 09. 2026 20.22
Najprej hočejo skriti, potem povedo eno, naslednji dan pa drugače. Mal sumljivo tole.
Odgovori
+16
16 0
DasaizDalasa
21. 09. 2026 20.18
Ni padel skozi okno kot v rusiji so hoteli povedat.
Odgovori
+7
8 1
Jožajoža
21. 09. 2026 20.12
hahaha,zakaj tak preobrat.matoz,janša,hojs,....kaj se v tej sloveniji dogaja pod janšistično oblastjo,res je vse na laži,res je vse prevara.
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+9
16 7
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