Poljub, ki je vžgal splošno iskro odpora in obsodbe

Medtem ko (se) Lionel Messi zabava z nogometnimi čarovnijami v ZDA, v državi, kjer so fantje bolj za ameriške športe, veliko deklet pa igra nogomet že od osnovne šole in zato ni čudno, da je ena največjih zvezdnic ženskega nogometa Američanka in je tudi prva velika sodna bitka za pravičnejše plačilo športnicam, ko gre za mednarodna prvenstva, potekala v ZDA, se je na drugem koncu sveta, natančneje v Španiji, ves teden odvijala še ena bitka, izjemno pomembna in tudi s širšimi in jasnimi sporočili. Bitka, ki je vsaj nekoliko spremenila ljudi.

Kaj se je dogajalo? Prejšnji petek izredno srečanje predsednikov regionalnih nogometnih zvez v Španiji. Na njem spregovori Luis Rubiales, predsednik španske nogometne zveze, in vsaj petkrat zatrdi, da ne bo odstopil, zaradi, kot med drugim reče, lažnih obtožb in lažnega feminizma. Predsedniki njegov nastop navdušeno podprejo z aplavzom in vzkliki in s še dodatnimi žaljivkami, napadi in sramotenjem ženskih nogometašic. Njihovo stališče pa se je hitro, skoraj kot vreme v Zermattu te dni, radikalno spremenilo. Naslednje dni že zahtevajo njegov odstop. Kaj je sprožilo te dogodke? Potem ko je španska ženska nogometna reprezentanca precej nepričakovano osvojila svetovno prvenstvo, je ob proslavljanju predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales k sebi potegnil igralko Jenni Hermoso in jo poljubil na usta.

icon-expand Poljub Luisa Rubialesa in Jennifer Hermoso FOTO: Profimedia

Dogodek je takoj vzbudil precej ogorčenih odzivov. Zveza je, da bi omilila posledice, pritisnila na Jenni Hermoso in na njeno družino, v javnost so spravili domnevno njene besede, da je šlo za sporazumen dogodek, da so vsi, ki obsojajo Rubialesa, barabe in da jo je najprej vprašal, če jo lahko poljubi. Potem ko je eden izmed manjših spletnih medijev prvi pisal, da je šlo za pritiske in za izjave, ki jih Hermosova ni nikoli dala, in kot so povzeli tudi drugi mediji, je tudi sama pojasnila, da prav gotovo ni šlo za sporazumen dogodek, da je Rubiales ni nikoli nič takega vprašal in da ji je bilo vse skupaj vsiljeno ter izjemno mučno. V nedeljo je potem prišel javni zapis enega izmed najboljših nogometašev vseh časov Andresa Inieste. Ne moremo tolerirati vedenja, ki je zasenčilo tako veliko zmagoslavje športnic, je med drugim zapisal. Nogometašice začnejo podpirati tudi drugi moški kolegi. Na nekaterih tekmah španske nogometne moške lige se pojavijo igralci z dresi z napisi ''Se acebo'', kar bi v prevodu pomenilo ''Konec je''. Najprej v Cadizu, potem v Sevilli, igralke podprejo tudi veliki klubi od Reala do Barcelone. Po drugi strani se Rubialesova mati protestno zaklene v župnišče domače cerkve in pravi, da bo tam vztrajala v gladovni stavki, dokler ne bo oprano ime njenega sina.