Polleo Sport izdelki sedaj v Mercatorju

Tako od sedaj naprej lahko Polleo Sport izdelke kupite v kar 73 Mercatorjevih Supermarketih in Hipermarketih po vsej Sloveniji. Kaj je boljšega kot pa obiskati najboljšega soseda, nakupiti sadje in zelenjavo, svež kruh, pečenko in pa zdrave beljakovinske čokoladne ploščice na enem mestu? Še boljše pa je to, da so sedaj na svoj račun prišli vsi Slovenci in Slovenke od Kopra pa do Murske Sobote. V posebnem Polleo Sport fitnes kotičku lahko najdete razne športne dodatke in izdelke za hitro, a zdravo malico. To je vsekakor dobra novica tudi za tiste, ki so radi kreativni v svoji kuhinji.

POLLEO SPORT IZDELKI

V Mercatorjevih trgovinah sedaj lahko izbirate med pestro ponudbo izdelkov. Od beljakovin v prahu, kreatina, glutamina za povečanje mišične mase. Bio kotička v katerem so chia semena, spirulina za povečanje energije, macha, kokosova moka, ašvaganda, kakav ter drugi dodatki, ki bodo popestrili in obogatili vašo prehrano. V posebnem Polleo Sport fitnes kotičku so na voljo tudi omake in prelivi brez sladkorja, izotonični napitki, shakerji, olja v spreju, ovseni kosmiči, beljakovinski čips, beljakovinski namazi in seveda cel asortima beljakovinskih čokoladic. Z zdravimi sestavinami lahko pričnete ustavrjati svoje fit recepte, ki bodo v božičnem času prišli še kako prav.

NA VOLJO PO CELOTNI SLOVENIJI

Od sedaj naprej so vam Polleo Sport izdelki na voljo po vsej Sloveniji. Od Kopra, Jesenic, Brežic pa vse tja do Murske Sobote. Preverite, katera je vaša najbližja Mercator poslovalnica s Polleo Sport izdelki in hitro skočite napolniti svojo fit košarico.

Ne pozabite, najboljša investicija je investicija vase!