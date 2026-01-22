Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Poln dimnik oblog pomeni veliko nevarnost

Ljubljana, 22. 01. 2026 19.59 pred 24 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Lara Miklavčič
Dimnik

In kaj je lahko vzrok dimniškega požara? Vžgejo se lahko katranske obloge ali saje. Te pa lahko nastajajo ob nepravilnem gorenju ali gorenju premalo suhih drv, lahko celo smeti ali česa drugega. Ljudje smo o kurilnih napravah premalo poučeni, kaj če jih uporabljamo na napačen način? Ste vedeli, da morate po novem dimnikarje naročati sami vsaj enkrat letno? In kaj, če ga ne, in nato peč ali dimnik zagori?

Gasilska brigada Ljubljana je v letošnji kurilni sezoni posredovala že pri sedmih dimniških požarih.

Sandi Lepoša iz Dimnikarstva Lepoša pojasnjuje, da se takšni požari učinkovito preprečujejo z rednim čiščenjem in pregledovanjem dimnikov v skladu z veljavno zakonodajo.

V dimniku, polnem oblog, lahko hitro pride do požara. Zato je skrb za kurilno napravo in dimovod zelo pomembna.

"Gre za klasičen postopek rednega pregleda in čiščenja dimnika. Ugotavljamo, ali je dimnik prehoden," razlaga Lepoša.

Kaj lahko storimo sami, ko v dimniku opazimo plamen ali žareče cevi ob peči?

Blaž Židanek, svetovalec za preventivo na Gasilski brigadi Ljubljana, odgovarja: "Sami lahko zaprete dovod zraka, odstranite vse gorljive stvari okoli kurilne naprave in tudi na podstrešju."

"Istočasno poskrbimo, da so osebe zunaj objekta, in hkrati pokličemo na številko 112 v center za obveščanje, kjer boste dobili dodatna navodila, kaj storiti naprej," dodaja Lepoša.

Gasilci bodo ob prihodu preverili, kje se nahajata kurilnica in kurilna naprava ter katera goriva uporabljate.

"Gasi se s prahom, ne smemo pa gasiti z vodo, ker so temperature okoli 1000 stopinj ali več, kar lahko povzroči eksplozijo," razlaga Židanek.

Pozorni moramo biti že pri pravilni vgradnji kurilne naprave, njeni ustrezni uporabi in uporabi primernih goriv. Dimnikar poudarja, da gre za celoten sistem odgovornosti. Prvi člen je vesten uporabnik.

"Drugi je izbrana strokovna dimnikarska družba, ki naprave oskrbuje, tretja pa država, ki s svojo zakonodajo, usposabljanji, ozaveščanjem dimnikarjev in inšpekcijskim nadzorom skrbi, da sistem deluje," zaključuje Lepoša.

Če uporabniki ne naročijo dimnikarja za obvezni letni pregled in v dimniku zagori, zavarovalnica škode ne bo krila.

dimniški požar gasilci kurilna sezona dimnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534