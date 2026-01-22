Poln dimnik oblog pomeni veliko nevarnost

Gasilska brigada Ljubljana je v letošnji kurilni sezoni posredovala že pri sedmih dimniških požarih.

Sandi Lepoša iz Dimnikarstva Lepoša pojasnjuje, da se takšni požari učinkovito preprečujejo z rednim čiščenjem in pregledovanjem dimnikov v skladu z veljavno zakonodajo.

V dimniku, polnem oblog, lahko hitro pride do požara. Zato je skrb za kurilno napravo in dimovod zelo pomembna.

"Gre za klasičen postopek rednega pregleda in čiščenja dimnika. Ugotavljamo, ali je dimnik prehoden," razlaga Lepoša.

Kaj lahko storimo sami, ko v dimniku opazimo plamen ali žareče cevi ob peči?

Blaž Židanek, svetovalec za preventivo na Gasilski brigadi Ljubljana, odgovarja: "Sami lahko zaprete dovod zraka, odstranite vse gorljive stvari okoli kurilne naprave in tudi na podstrešju."

"Istočasno poskrbimo, da so osebe zunaj objekta, in hkrati pokličemo na številko 112 v center za obveščanje, kjer boste dobili dodatna navodila, kaj storiti naprej," dodaja Lepoša.

Gasilci bodo ob prihodu preverili, kje se nahajata kurilnica in kurilna naprava ter katera goriva uporabljate.

"Gasi se s prahom, ne smemo pa gasiti z vodo, ker so temperature okoli 1000 stopinj ali več, kar lahko povzroči eksplozijo," razlaga Židanek.

Pozorni moramo biti že pri pravilni vgradnji kurilne naprave, njeni ustrezni uporabi in uporabi primernih goriv. Dimnikar poudarja, da gre za celoten sistem odgovornosti. Prvi člen je vesten uporabnik.

"Drugi je izbrana strokovna dimnikarska družba, ki naprave oskrbuje, tretja pa država, ki s svojo zakonodajo, usposabljanji, ozaveščanjem dimnikarjev in inšpekcijskim nadzorom skrbi, da sistem deluje," zaključuje Lepoša.

Če uporabniki ne naročijo dimnikarja za obvezni letni pregled in v dimniku zagori, zavarovalnica škode ne bo krila.