Polna parkirišča, množica ob grobovih, prazna stanovanje – tatovi so povsod

Če boste počitnice izkoristili za krajši skok na lepše, tega nikar ne obešajte na velik zvon, saj tatovi ne poznajo dopusta. Prav tako zavarujte svojo nepremičnino in lastnino. Pozorni bodite tudi na parkiriščih ob pokopališčih ter na grobovih, saj tatovi izkoristijo vsako še najmanjšo nepazljivost, ki vas lahko drago stane.

Krompirjeve počitnice so že v polnem teku, za številne pa se približuje še podaljšan konec tedna, zato se bodo v prihajajočih dneh mnogi odpravili na krajši oddih. Policisti tako vsem svetujejo, da svoja stanovanja in hiše ustrezno zavarujejo in vzpostavijo občutek, da je v hiši ali stanovanju vedno nekdo prisoten, saj tatovi ne gredo na oddih. ’’Hiša naj ne daje videza, da je dlje časa prazna, oken se ne zastira, ne pušča se obvestil na telefonski tajnici ali objavlja o daljši odsotnosti od doma preko družbenih omrežij, poštni nabiralnik pa je potrebno redno prazniti ali pa preusmeriti pošto,’’svetujejo na policiji.

Policisti občane prosijo, naj bodo na svojem območju pozorni na sumljive osebe ali njihovo neobičajno zadrževanje oziroma početje okoli objektov ali v okolici, ter na ustavljena ali parkirana vozila, ki ne sodijo v njihovo okolje in se jim zdijo sumljiva. Podatke naj takoj, ko so opazili sumljivo okoliščino, sporočijo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Pri preprečevanju vlomov pomagajo tudi različne kombinacije tehničnega in mehanskega varovanja. ’’Priporočljiva so časovna stikala za samodejno prižiganje luči; magnetna stikala, ki oddajo zvok visoke frekvence; zagozde z alarmom; tehnična vrata; če so vgrajena elektronska varovala, je treba poskrbeti tudi za njihovo neprekinjeno napajanje ipd.,’’pojasnjujejo policisti, ki dodajajo, da so v veliko pomoč lahko tudi sosedi. Kljub vsemu pa svetujejo, da vrednejše predmete shranite v primerne sefe ali blagajne, saj vrednejši predmeti na vidnem mestu privlačijo tatove. Prav tako se z vrednimi stvarmi ne hvalite pred drugimi ali na družbenih omrežjih. Storilci nanpogosteje vlamljajo skozi okna in vrata, največkrat balkonska. Najlažje vstopijo tam, kjer so okna ali vrata odprta, četudi zgolj na zračenje. ’’Zato okna v vseh nadstropjih in v vseh objektih med svojo odsotnostjo dosledno zapirajte, vrata pa zaklepajte,’’ opozarjajo policisti in dodajajo, da so storilcem najlažje dosegljivi nezavarovani predmeti na dvorišču, npr. kolesa, vozila, orodje. Zato jih ne puščajte na vidnem mestu, ampka jih pospravite oziroma ustrezno zavarujte.

tatovi ne počivajo, ampak izkoristijo še tako majhno nepazljivost. FOTO: iStock