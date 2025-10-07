Svetli način
Slovenija

'Polna usta pravne države, dokler se sami ne znajdejo v postopkih'

"V Sloveniji imamo dolgo zgodovino politikov, ki so jih polna usta pravne države, zaupanja v institucije, sodstvo ...vse dokler se sami ali njegovi strankarski kolegi ne znajdejo v konkretnih postopkih. Takrat so pa ti postopki označeni za farso, za politično motivirane procese in podobno," je v oddaji 24UR ZVEČER na očitke o "drugih motivih" KPK-ja ostro odgovorila namestnica predsednika protikorupcijske komisije Tina Divjak.

Nasprotje interesov je eden temeljnih postulatov pravil preprečevanja korupcije, je bila v našem studiu jasna Tina Divjak. "Zakon pravi, da se mora vsak, ki odloča o sebi ali o kom drugem, s katerim je osebno, poslovno ali politično povezan na način, da so ti stiki tako intenzivni, da bi zasebni interes morda prevladal nad javnim interesom, iz takšnih postopkov izločiti," je pojasnila, da je ta institut pomemben zato, ker zagotavlja zaupanje v postopke.

"Da ljudje verjamejo, da so se vsi odločali na podlagi objektivnih dejstev, ne pa zato, ker nekoga poznajo ali bi ga želeli kam postaviti," je dodala.

Preberi še KPK v zadevi Karigador zaznala nasprotje interesov. Golob osnutka še ni videl

Poudarila je, da se mora posameznik izločiti v vsakem primeru, ne glede na to, kakšen je bil njegov vpliv na končno odločitev glasovanja. 

SMS-sporočila

Glede pritožbe premierovega odvetnika Stojana Zdolška glede uporabe domnevno nezakonito pridobljenih SMS-sporočil, ki dokumentirajo Golobovo bivanje v vili strankarskega kolega Tomaža Subotića, je Divjakova razložila, da nezakonito pridobljeni dokazi pomenijo dejanja, kot so hišne preiskave ali prisluškovanje brez sodne odločbe. KPK pa omenjenih SMS-sporočil ni pridobil sam, ampak so bila protokorupcijski komisiji posredovana, poleg tega pa tudi javno že objavljena v medjih, zato za KPK ne predstavljajo nezakonitega dokaznega gradiva.

Zavrnila je tudi odvetnikove očitke glede izločitve celotnega senata KPK, češ da je ta "okužen" z nezakonito pridobljenimi SMS-sporočili. Pravi, da Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije natančno določa razloge za izločitev članov senata, in da v obravnavanem primeru ti pogoji niso bili izpolnjeni.

Poleg zadeve Karigador glede nasprotja interesov teče tudi postopek v zvezi z nekdanjo ministrico Tatjano Bobnar. Vsebine ugotovitev sicer ne more komentirati. V odgovoru na vprašanje, da če ne bi ugotovili kršitve integritete, bi verjetno postopek ustavili, ne pa ga nadaljevali, pa je namignila na nadaljevanje ugotavljanja kršitev.

Preberi še V zadevi Bobnar vložili zahtevo za sodno preiskavo. Golobov odvetnik: Neutemeljena odločitev

Odgovornost za dolgotrajnost postopka, ki traja tri leta, je pripisala tudi "praznemu teku" zaradi zahteve tožilca in zahteve po izločitvi takratnega namestnika Simona Savskega, ki so postopek zamaknili do nastopa njenega mandata.

Ostro se je odzvala tudi na očitke Gibanja Svoboda, češ, da KPK-ja ne vodijo dejstva, temveč drugi motivi. "V Sloveniji imamo dolgo zgodovino politikov, ki so jih polna usta pravne države, zaupanja v institucije, sodstvo ...vse dokler se sami ali njegovi strankarski kolegi ne znajdejo v konkretnih postopkih. Takrat so pa ti postopki označeni za farso, za politično motivirane procese in podobno," je dejala. 

Preberi še Svoboda: Nekatere institucije želijo biti nad zakoni. Janša: Da vidimo zdaj junaka

Sklicevala se je na pretekle ugotovitve o kršitvah pri Janezu Janši, ministru Zdravku Počivalšku in ministrici Aleksandri Pivec kot dokaz, da KPK deluje strokovno in zakonito, ne glede na politično pripadnost obravnavane osebe.

