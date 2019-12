Polnar: Sem najboljši poslanec v zgodovini DeSUS. Niso tako neumni, da bi me odslovili

Polnar se je danes na Jurševe izjave odzval ostro: "Kar je kolega Jurša izgovoril, je navadna mlačna voda, ne pa ostre besede. To je take sorte mlačna voda, o kateri se jaz nimam kaj pogovarjati z njim."

Poslanec stranke DeSUS Robert Polnar je v četrtek v nasprotju s poslansko skupino glasoval proti imenovanju Angelike Mlinar za kohezijsko ministrico , nedavno pa je razburil z nasprotovanjem zakonu o izvrševanju proračunov. V svojih stališčih je neomajen in tako je Jurša že po glasovanju o Mlinarjevi ocenil, da so blizu razhoda s poslancem. Napovedal je temeljit pogovor z njim.

Sicer pa od pogovora nič ne pričakuje. "Pet nas je v poslanski skupini. Štirje trdi in jekleni možje, sposobni bliskovitega spreminjanja lastnega mnenja v dveh minutah o isti stvari, vsak dan desetkrat, če je potrebno," je dejal. Medtem ima on svoje stališče, ki ga zastopa ves čas in je vedno, kot pravi, utemeljeno na premisleku.

V tem se v poslanski skupini razlikujejo, a te razlike po njegovem mnenju niso tako velike, da bi bilo treba"opletati z nekimi napovedmi temeljitega pogovora". Pač pa so to razlike, s katerimi lahko v poslanski skupini živijo in mirno delujejo kot doslej.

Tako Polnar napoveduje, da bo ostal v DeSUS, a načina delovanja ne bo spreminjal. Glasoval bo po svoji vesti, saj ima reprezentativni mandat in ni vezan na kakršna koli navodila. Kot je poudaril, je v poslanski skupini zato, ker je bil izvoljen kot poslanec DeSUS in je to njegova poklicna dolžnost, ki da jo opravlja zelo dobro in je najboljši poslanec DeSUS v zgodovini te stranke.