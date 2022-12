Polne tudi pediatrične urgence: kdaj je obisk nujen?

Da so že pred prazniki zaznali povečan obisk, najverjetneje največji v njegovi karieri, pripoveduje namestnik predstojnika klinike za pediatrijo izr. prof. dr. Vojko Berce: "Morda je bil že kakšen epidemični vrh prejšnja leta, ampak nikoli pa ni bilo toliko. Največ, kar je bilo napotitev v sobotnem, nedeljskem času, je bilo do 25, letos pa kar do 40 dnevno."

In to traja že od konca novembra. Težave so toliko večje, ker v Mariboru ni nočne pediatrične urgence. "Res je obremenjena naša ambulanta, ki ni namenjena urgenci, mi nimamo niti izolirne sobe, je pa zdaj zasilna urgenca v nočnem času, v večernem času pa je v zdravstvenem domu, ampak je tudi zelo prezasedena."

Zato poziva starše, naj ponoči k zdravniku vozijo le otroke, ki res nujno potrebujejo pomoč: "Ponoči v izjemnih primerih, če gre za motnje zavesti, če so kakšni krči, res težko dihanje, stalno bruhanje, pa da je otrok slaboten ob tem, ga težko zbudijo, potem zagotovo tudi ponoči."

Prav tako morajo v nekaj urah po pomoč z dojenčki do treh mesecev, ki imajo temperaturo višjo od 38 stopinj Celzija, in otroki, ki imajo vročino, hkrati pa še bruhajo in jih boli glava. Pri ostalih je pomembno, da jim starši doma zbijajo vročino.

"Če je temperatura čez 38,5, naj ponudijo otroku dovolj tekočine na sobni temperaturi in redno čistijo nos, to je zelo pomembno," pravi Štefka Zaviršek, direktorica ZD Grosuplje.

Tudi v pediatričnih ambulantah v zdravstvenih domovih sicer beležijo več bolnih kot pred epidemijo covida-19.

"Tam 10, 15 odstotkov si razlagamo tako, da je ta splošna odpornost pri prebivalstvu zdaj nižja, ker dve leti niso bili v stiku z določenimi virusi," dodaja Zavirškova.

Precej je tudi hujših potekov respiratornega sincicijskega virusa in gripe pri najmlajših, v Mariboru je 100-odstotno zaseden tudi bolniški oddelek, a za zdaj še zagotavljajo ustrezno izolacijo.