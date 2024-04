Posebna kolesarska karavana bo preplavila Slovenijo

Kolesarjenje kot alternativa vožnji z avtomobilom ima več prednosti. Ne povzroča izpustov CO2, je izjemno učinkovito v mestnih središčih, saj se lahko kolesarji izognejo prometnim zamaškom in iskanju parkirnih mest, poleg tega pa lahko kolesarji prihranijo denar za gorivo in parkiranje ter se neposredno odpeljejo do cilja, ob tem pa tudi skrbijo za svoje zdravje z redno telesno aktivnostjo. So pozitivni vidiki prebudili vaše zanimanje, da bi avtomobil morda kdaj pa kdaj le zamenjali s kolesom?

"Želimo si, da bi imeli vedno več kolesarjev in zaenkrat kaže, da nam to uspeva. Naš cilj je prepričati čim več tistih, ki redkeje kolesarijo, da se nam pridružijo. Snežena krogla se od lani kotali kar sama od sebe, že zdaj se je pridružilo veliko več delodajalcev kot lani," pove Nela Halilović z Inštituta za politike prostora(IpoP).

Lani jim je uspelo združiti 2.054 aktivnih kolesarjev, ki so prekolesarili kar 331.348 kilometrov. Kot izpostavljajo, je to toliko, kot da bi 239,8-krat obkrožili Slovenijo po državni meji. Pri tem pa so privarčevali 52.022 kilogramov CO2, kar je toliko, kot ga v letu dni absorbira 1.040 dreves.

Organizatorji akcije v sodelovanju z IPoP – Inštitutom za politike prostora, Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo in Urbanističnim inštitutom RS, ki letos poteka drugo leto zapored, so navdušeni nad odzivom prvega dne. Če se je lani akciji takoj ob začetku priključilo okoli 100 kolesarjev, se jih je letos, da bodo v službo poganjali pedala, zavezalo že več kot 400. Nagovoriti želijo predvsem tiste, ki ne zberejo poguma ali volje, da bi se na delo podali s kolesom.

Vse do 26. maja bo potekal kolesarski izziv Polni zagona kolesarimo v službo. Da se pridružite kolesarski delovni' karavani, potrebujete le kolo in motivacijo. A ko boste okusili, da je kolesarjenje, če imate službo oddaljeno nekje do deset kilometrov, veliko bolj prijetno kot stanje v jutranji prometni konici, bo šlo samo od sebe.

Vsakodnevna vožnja v službo je lahko prijetna izkušnja, v nasprotju z izkušnjo pogoste gneče na cestah in spremljajočo slabo voljo. Sami lahko prispevamo k temu, da se že zjutraj počutimo umirjene in dobre volje ob misli na pot v službo. Kolesarski izziv Polni zagona kolesarimo v službo je namenjen spodbujanju uporabe kolesa kot prevoznega sredstva za vsakodnevno pot na delo. Z akcijo želijo Slovence spodbuditi, da vsak dan naredijo nekaj dobrega za svoje razpoloženje, telesno pripravljenost, okolje in nenazadnje tudi za denarnico. Z združevanjem vadbe in okolju prijaznega načina potovanja kolesarjenje ljudi osrečuje. Uporaba kolesa zjutraj telo zbudi in ga napolni z energijo za celoten dan, hkrati pa blaži stres. Kolesarji so tako zadovoljnejši, učinkovitejši, samozavestnejši in bolje razpoloženi v primerjavi z ljudmi, ki uporabljajo druge načine prevoza. Poleg tega nam kolesarjenje po opravljenih obveznostih omogoča, da na aktiven način sprostimo telo, si prezračimo možgane in se tako pripravimo na prijeten preostanek dneva.

"Kolesarjenje v službo je najboljše zagotovilo za dober začetek dneva, v službo prideš prezračen. Vsi ostali dodatni plusi, kot je skrb za okolje in zdravje ter finančni prihranek, pa so le dodatni bonusi." Tu lahko delodajalci kolesarjem naproti delodajalec pridejo z varnimi kolesarnicami, garderobami, tuši, praktičnimi nagradami, našteva.

Boljše počutje in bolj zdravi zaposleni

Sodelovanje delodajalcev pri izzivu Polni zagona kolesarimo v službo je pomembno tako za zdravje zaposlenih kot tudi za podobo in učinkovitost podjetja ter odgovornost do okolice. S spodbujanjem zdravih načinov potovanj lahko delodajalci prispevajo k izboljšanju zdravja in počutja zaposlenih, zaradi česar se lahko zmanjša obseg bolniških odsotnosti ter poveča produktivnosti in učinkovitosti pri delu. Hkrati pa sodelovanje pri izzivu predstavlja priložnost za izboljšanje podobe podjetja kot družbeno odgovornega, ki si prizadeva za zmanjšanje okoljskih obremenitev.

Fleksibilen način dela in potovanj lahko prav tako prispeva k učinkovitosti poslovanja in prihrankom v podjetju, saj lahko podjetje zmanjša stroške, povezane s potovanji na delo in službenimi potovanji. Sodelovanje delodajalcev pri izzivu lahko prav tako prispeva k izboljšanju lokalne prometne in parkirne situacije, kar kaže na odgovornost do okolice, naštevajo organizatorji akcije.

Da smo Slovenci že kolesarski narod in da imamo tudi najboljše kolesarje na svetu, poudarja tudi veleposlanik Kraljevine Nizozemske, Johan Verboom. Akciji se je Nizozemska, država kolesarjev, med drugim priključila z donacijo koles, pravih mestnih raket, ki jih lahko sodelujoči v akciji z malo sreče zadenejo v nagradni igri, če se pridružijo pobudi Polni zagona. Poleg treh Gazell, lahko sodelujoči osvojijo tudi Rogov legendarni poni in še številne praktične nagrade. V okviru projekta pa v različnih slovenskih mestih potekajo tudi brezplačne popravljalnice koles.