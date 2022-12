Martin Golob: Delajmo korake do svojega skreganega soseda

Najbolj priljubljeni slovenski duhovnik Martin Golob je za oddajo 24UR povedal: "Božič je praznik upanja, da se med nami rojeva življenje, da je človek sposoben dobrega, da lahko drug drugemu prinašamo mir". In medtem ko se imamo mi lepo, ne smemo pozabiti na vse, ki so morda v teh dneh sami, žalostni, jih slišati, narediti korake proti njim, doda.

Pristavil je "tudi mi delamo iz besed dejanja, da ne govorimo o dobroti, ampak smo mi dobrotljivi, da ne govorimo o miru, ampak si prizadevamo za mir – da delamo, recimo, korake do svojega skreganega soseda". In če so se tudi čez dan po cerkvah vrstila bogoslužja, je večina božični dan tradicionalno namenila preživljanju časa doma, z najbližjimi.