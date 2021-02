Polnoletni dijaki, pohitite z oddajo zahtevka

Po zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 se enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov do 31. marca izplača dijakom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražujejo po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Sloveniji, ki 19. oktobra lani niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in so 18 let dopolnili pred tem dnem.

Zahtevek lahko vsi upravičenci oddajo na e-upravi.