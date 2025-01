Polovica dijaških domov brez alarmov in tehnične opreme

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je po današnjem dogodku napovedal, da bodo sprožili postopek za spremembo zakonodaje glede požarnih alarmov v objektih s 24-urnim obratovanjem, ki sicer ni v pristojnosti ministrstva za vzgojo in izobraževanje. "Da bi v objektih, kjer so nameščeni dijaki, namestili tudi vso tehnično opremo, ki je po sedanji zakonodaji ni treba imeti. Zagotovo bomo predlagali spremembe v to smer."

Logaj je povedal, da je v Sloveniji 17 takšnih dijaških domov, ki nimajo požarnih stopnic. "Vemo, da so nekateri zapustili objekt skozi okno." Dodal je, da trenutno še nimajo ocene škode, da pa je bil objekt zavarovan v okviru zavarovanja premoženja Republike Slovenije za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, tako za materialno kot odškodninsko odgovornost.

Šemso Mujanović, ravnatelj Dijaškega doma Ivana Cankarja, je glede požarne varnosti povedal, da dijaški dom deluje v skladu z zakonodajo, ki velja za stavbe visoke starosti in arhitekturne zasnove. "Požarni alarmi in javljalniki požara niso predpisani in jih nimamo. Imamo pa vso potrebno protipožarno zaščito, kot jo zahteva zakonodaja. Vsi gasilniki so bili na predpisanih mestih in v funkciji, dokumentacija je ažurna in redno posodobljena, varnostni pregled in ukrepi se izvajajo redno, v skladu s predpisi in ni bilo nikdar ugotovljeno, da bi bilo karkoli narobe."

Stavba ima dve stopnišči oz. dva izhoda, požarnih stopnic ni, je še dejal. Dodal je, da so redno izvajali požarne vaje, nazadnje konec avgusta oz. v začetku septembra. Dijaki so po njegovih navedbah seznanjeni s požarnim redom, vendar da nimajo posebnih vaj za uporabo gasilnih aparatov.