Polovica prebivalcev bo za praznične nakupe namenila manj kot 100 evrov

Raziskava Mediane kaže, da bo skoraj polovica vprašanih (48 odstotkov) za praznične nakupe porabila manj kot 100 evrov. Četrtina jih namerava potrošiti od 100 do 200 evrov, 19 odstotkov pa več kot 200 evrov. Do 500 evrov bo za nakupe namenilo 14,4 odstotka vprašanih, 4,1 odstotka pa bo zapravilo do 1000 evrov. Koliko bodo odšteli za nakupe, še ne ve 9,5 odstotka vprašanih.

Približno dve tretjini vprašanih (68 odstotkov) nameravata za praznike potrošiti enako kot leto poprej, kar je glede na trenutne negotove gospodarske razmere po besedah Mediane relativno dobra novica in obet za trgovce. Skoraj petina (19 odstotkov) jih pravi, da bodo ob prihajajočih praznikih potrošili manj v primerjavi s preteklim letom, takšnih, ki bodo porabili več, pa je sedem odstotkov. Pet odstotkov jih je odgovorilo z ne vem.

V spletni raziskavi, ki so jo opravili med 22. in 23. novembrom, je sodelovalo 440 polnoletnih prebivalcev Slovenije.