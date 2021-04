Polovica vprašanih se strinja, da Slovenija ne bi smela prevzeti predsedovanja Svetu EU

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 20. in 21. aprilom 2021 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V njej je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Ugotavljali so tudi, kakšna je razlika v percepciji pomembnosti predsedovanja med prebivalci Slovenije in prebivalci sosednje Hrvaške. Raziskava hrvaške percepcije je bila izvedena med 7. in 11. januarjem 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru spletnega panela Mediana Fides. V njej je sodelovalo 796 polnoletnih prebivalcev Hrvaške. Vzorec je za Hrvaško reprezentativen po spolu, starosti in regiji.