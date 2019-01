Položaj poklicnih gasilcev bo po novem primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici

Sprejem zakona bo imel finančne posledice za lokalne skupnosti, v katerih so organizirani javni zavodi na področju poklicnega gasilstva.

Kot so sporočili, je Vlada Republike Slovenije na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu. Besedilo bo poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

Predlog zakona določa, da poklicnim gasilcem, ki v skladu s sistemizacijo delovnih mest opravljajo operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost.

Predlog v postopek vložila že prejšnja vlada

Vlada RS se je ob podpisu Stavkovnega sporazuma 5. januarja 2018 zavezala, da bo Ministrstvo za obrambo v začetku januarja 2018 vložilo v postopek predlog dopolnitve Zakona o gasilstvu, ki bo uredil vprašanje dodatka za stalnost, in sicer tako, da bo položaj poklicnih gasilcev primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici.

Predlog zakona je v postopek v Državnem zboru marca 2018 sicer vložila že vlada v prejšnjem mandatu, vendar do njegove obravnave do konca mandata Državnega zbora v prejšnjem sklicu ni prišlo, zato vlada predlog zakona ponovno vlaga v Državni zbor. Pri tem bodo poklicni gasilci upravičeni do poračuna nastale razlike pri izplačilu dodatka od 1. januarja 2018 naprej.