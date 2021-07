Položajni dodatek za poklicne gasilce odslej primerljiv z ostalimi uniformiranimi poklici

Z dopolnitvijo uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence se položajni dodatek za poklicne gasilce ureja primerljivo z ostalimi uniformiranimi poklici, je zapisano v gradivu po seji vlade. Hkrati so s tem po navedbah vlade izpolnili zavezo iz stavkovnega sporazuma.

Uredba namreč določa, da javnemu uslužbencu pripada položajni dodatek, če je v posamezni notranji organizacijski enoti na sistemiziranih delovnih mestih zaposlenih najmanj pet javnih uslužbencev. Hkrati pa določa tudi izjeme od tega pravila, in sicer v primerih, ko gre za zaposlene na delovnih mestih v plačni skupini J, v Slovenski vojski, Policiji in Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. Z dopolnitvijo uredbe pa so med izjeme dodali tudi zaposlene v poklicnih gasilskih enotah.