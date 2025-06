Položili temeljni kamen: 'Najmodernejša bolnišnica za najtežje bolnike'

"Tukaj se bodo zdravili najtežji bolniki na gastroenteroloških oddelkih, potekalo bo zdravljenje raka, na infekcijskih oddelkih pa najbolj kužni bolniki, kjer jim bomo zagotavljali možnosti izolacij, ki jih samo redki centri v Evropi," je poudaril Marko Jug.

Predsednik vlade Robert Golob je ob odkritju temeljnega kamna spomnil, da je pandemija covida-19 pokazala občutljivost družbe na nove izzive. Meni, da bo nova infekcijska klinika temelj, na katerem bodo lahko gradili odpornost celotne družbe v prihajajočih časih."S to investicijo bomo odpravili svoj dolg do bodočih bolnikov, ki se bodo nekoč znašli v podobni situaciji, kot smo bili v letih 2021 in 2022," je dejal.

Izrazil je zadovoljstvo, da so projekt pred časom spremenili in vanj vključili tudi gastroenterološko kliniko."Ta del se mi zdi izjemno pomemben, ker se ravno na gastro oddelku srečujete z bolniki, ki so najbolj občutljivi in najbolj ranljivi. Zaradi tega je toliko bolj pomembno, da se tudi na tem področju zagotovi primerne prostore, da se zagotovi varnost tako osebja kot tudi bolnikov in čim boljša oskrba," je poudaril Golob.

Celotna investicija je vredna 156 milijonov evrov, manjkajoča sredstva poleg denarja iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost pa je po Golobovih besedah zagotovilo ministrstvo za zdravje. Dodal je, da je zdravstvo bila, je in bo prva prioriteta te in naslednje vlade.