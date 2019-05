Položili temeljni kamen za edinstven projekt poti med krošnjami

Kot je povedal izvršni direktor obeh podjetij, ki sta se za naložbo na Rogli dogovarjala nekaj let, Bernd Bayerköhler , so kosi lesene konstrukcije, ki jih pripravlja avstrijsko podjetje, bolj ali manj že izdelani, zato bodo predvidoma že naslednji teden z deli začeli tudi na Rogli. Najprej z zemeljskimi deli, sredi julija pa pričakujejo začetek postavljanja konstrukcije.

Pričakujejo 200.000 obiskovalcev letno

"Skupaj bo na vrhuncu del na gradbišču 20 do 30 delavcev različnih podjetij, tudi slovenskih," je dodal Bayerköhler, ki sicer po odprtju privlačnega objekta, odprtega praktično vso leto, pričakuje vsaj 200.000 obiskovalcev letno. Cene vstopnic sicer še niso dokončno določili, bo pa ta znašala verjetno okoli deset evrov za odrasle, bodo pa ponudili tudi po njegovem cenovno ugodno ponudbo za družine.

Konstrukcija bo vsebovala tudi tobogan, ki bo omogočal zabavno spuščanje s stolpa na sprehajališče, pot pa bo nato vodila proti izhodu, kjer se bodo obiskovalci lahko ustavili v trgovini s spominki. Po besedah zreškega župana Borisa Podvršnika je z njim največ dela, tako da morda takoj na začetku še ne bo končan, zagotovo pa še letos ali v začetku naslednjega leta.

Občina bo od naložbe imela nekaj neposrednih koristi, kar je po njegovih besedah stvar pogodbenega odnosa s investitorjem, ob tem pa upajo še na številne druge multiplikativne učinke v tamkajšnji turistični destinaciji.

Nemški Erlebnis Akademie je največji evropski upravljavec naravnih parkov, ki zaposluje 100 ljudi. Med drugim načrtujejo, postavljajo in upravljajo adrenalinske in družinske parke ter izobraževalne centre, ki temeljijo na trajnostnem turizmu. Krovno podjetje trenutno upravlja s petimi podobnimi projekti v Nemčiji in Avstriji, njihovo češko podjetje pa s tremi na Češkem in Slovaškem.