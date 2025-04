Položili temeljni kamen za gradnjo 55 stanovanj v novomeškem Podbrezniku

Večstanovanjski objekt podjetje gradi na območju med stanovanjsko sosesko v Podbrezniku in tamkajšnjo poslovno cono. Imel bo dve stavbi, pri čemer bo v eni 26 običajnih stanovanj, v drugi pa 29 oskrbovanih stanovanj s skupnim prostorom. Novogradnja bo imela tudi podzemno garažo s 57 parkirnimi mesti. Po Jarnevićevih besedah bodo stanovanja zgrajena do pomladi 2026.

Po besedah direktorja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaža Kordiša je projekt pomemben predvsem za to, da bodo imeli zaposleni v regiji, ki da je daleč najmočnejša po gospodarskem učinku, rešeno tudi svoje stanovanjsko vprašanje. Pri tem je prepričan, da bo zanimanje za stanovanja veliko.

Po Macedonijevih besedah je projekt rezultat aktivnosti, ki jih v občini izvajajo zadnjih 10 let, rezultati pa se kažejo predvsem v zadnjih treh do štirih letih, ko je bilo v občini zgrajenih okoli 600 novih stanovanj. Še 500 do 600 novih stanovanj naj bi bilo zgrajenih v naslednjih treh do štirih letih, je dejal.

Območje Podbreznika sicer v zadnjem času po besedah župana počasi dobiva svojo končno podobo. Poleg stanovanj, ki so jih že zgradili, in stanovanj, ki jih gradi TGH, v prihodnje tam načrtujejo še gradnjo dodatnih 45 javnih najemniških stanovanj in manjšega vrtca.

V polnosti bo sicer soseska po njegovih besedah lahko zaživela, ko bo zgrajena zahodna novomeška obvoznica, za kar pa mora poskrbeti Direkcija RS za infrastrukturo. "Ta je po več pozivih v zadnjih mesecih zdaj aktivno pristopila k postopkom načrtovanja ne samo mostu, ki je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, ampak tudi povezovalne ceste, ki bo most umestila v obstoječe cestno omrežje," je povedal.

Udeležbo na današnji položitvi temeljnega kamna je sprva napovedal tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki pa je svojo odsotnost nato opravičil.