Hiša novega začetka: donacija za družino, prizadeto v poplavah

Podjetje za proizvodnjo nizkoenergijskih montažnih hiš Pergola iz Radelj ob Dravi se je po lanski katastrofalni ujmi samo obrnilo na slovenjgraško občino in ponudilo donacijo enodružinske hiše, če ima občina na voljo zemljišče za gradnjo. Občina je zemljišče hitro našla, stekli so postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so ga medtem že pridobili.

Gradnja hiše, ki bo imela 113 kvadratnih metrov tlorisne površine, parcela pa je velika okoli tisoč kvadratnih metrov, bo stekla, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.

"Že avgusta 2023, ko smo bili priča katastrofalnim poplavam in smo videli, da nas je ujma obšla, smo vedeli, da se bomo odzvali in po svojih najboljših močeh nekomu pomagali. Za pomoč smo navdušili tudi svoje kooperante in dobavitelje," je danes dejal direktor podjetja Pergola Vidko Švajger. Vrednost donacije skupaj z zemljiščem ocenjuje na okoli 250.000 evrov.