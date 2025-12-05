Svetli način
Slovenija

'Položnice oskrbovancev v domovih za starejše bodo z januarjem nižje'

Ljubljana, 05. 12. 2025 16.33 | Posodobljeno pred 27 minutami

Avtor
A.K. , STA
Predsednik vlade Robert Golob je obiskal Dom starejših občanov Šiška, kjer se je srečal z zaposlenimi in stanovalci doma ter spregovoril o prvih izkušnjah po uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe in o nadaljnjih korakih za njegovo učinkovito izvajanje.

Kot so sporočili iz njegovega kabineta, se je premier Robert Golob v izjavi za medije po koncu obiska zahvalil zaposlenim v Domu starejših občanov Šiška. "Velika zahvala in čestitke vsem zaposlenim, ki predano skrbijo za najranljivejše. O tem, kako so jim oskrbovanci hvaležni in kako dobro razpoloženje vlada v tem domu, sem se danes lahko tudi prepričal," je dejal.

V nadaljevanju je predsednik vlade povedal, da prihaja dolgotrajna oskrba z mesecem decembrom v najbolj intenzivno fazo, ki ima en cilj. "Danes sem se prepričal, da bo cilj lahko tudi dosežen. To je, da v januarju, s položnicami za december, postane znesek, ki ga morajo plačati oskrbovanci, bistveno nižji. Domače položnice v januarju bodo občutno nižje od dosedanjih," je poudaril.

Premier je dejal, da je do decembra obstajal sistem, ki je bil krivičen. "Dosedanji sistem je bil krivičen, ker so morali za oskrbo v domovih največ plačevati tisti, ki so si lahko pri tem najmanj pomagali. Bolj ko je bil nekdo ranljiv, bolj ko je potreboval našo pomoč, višji je bil znesek, ki mu ga je dom za starejše občane izstavil," je izpostavil.

Predstavil je ključne prednosti, ki jih prinaša nov sistem dolgotrajne oskrbe. "S prvim decembrom sistem obračamo nazaj v pravično rešitev, po kateri vsi plačujemo za bivalni del enako," je dejal predsednik vlade in dodal: "Razbremenili bomo dostojanstvo ljudi, razbremenili bomo njihove pokojnine, še posebej pa tudi njihove družine."

Simon Strgar, direktor Doma starejših občanov Šiška, se je predsedniku vlade v imenu stanovalcev in zaposlenih zahvalil za obisk. "To nam daje potrdilo za naše delo, da ga opravljamo dobro, predvsem za naše stanovalce, zaradi katerih smo tukaj," je dejal. Dodal je, da so v njihovem domu vsi stanovalci podali soglasje k prevedbi. "Verjamem, da se bo tudi velika večina odločila za podpis osebnega načrta, saj razumejo, da to zanje pomeni, da jim bo od pokojnine ostalo nekaj več, hkrati pa razbremenilo njihove svojce od plačevanja storitev," je dejal. 

Ministrstvo zavrača navedbe GZS o prekomernem financiranju storitev dolgotrajne oskrbe

Ministrstvo za solidarno prihodnost kot neresnične ocenjuje navedbe Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) o dvojnem in prekomernem financiranju nekaterih storitev dolgotrajne oskrbe. Izračuni so po njihovem mnenju očitno prilagojeni političnemu sporočilu, ki ga želi GZS posredovati javnosti.

Preberi še GZS: Storitve dolgotrajne oskrbe se financirajo dvojno in prekomerno

V GZS so na novinarski konferenci v četrtek povedali, da se nekatere storitve dolgotrajne oskrbe financirajo dvojno in prekomerno. To dvojno in prekomerno financiranje bo leta 2026 po njihovem izračunu v višini približno 370 milijonov evrov. Predlagali so prepolovitev prispevne stopnje za dolgotrajno oskrbo ali zmanjšanje prispevnih stopenj po zakonu o prispevkih za socialno varnost.

Na ministrstvu pa v današnjem odzivu opozarjajo, da je GZS redno prejemala podatke o financiranju in delovanju sistema dolgotrajne oskrbe, hkrati pa je bila tako kot drugi deležniki ves čas vključena v oblikovanje zakona o dolgotrajni oskrbi in podzakonskih predpisov. "V procese so bili enakovredno vključeni tudi predstavniki delavcev, strokovne institucije, uporabniki, civilnodružbene organizacije, svojci in širša javnost," so zagotovili.

Pomenljivo se jim zdi, da tovrstni pozivi in rušenje zaupanja v javni sistem dolgotrajne oskrbe prihajajo ravno v dneh, ko bo javnost prejela potrditev, da je ministrstvo uresničilo obljubo o nižjih položnicah v domovih za starejše. "Vzorec je žal znan: vsakič, ko aktualna vlada in Levica, ki vodi resor in v okviru katere minister Simon Maljevac opravlja svoje delo, uresničita katero od zavez volivkam in volivcem ter s tem pokažeta svojo učinkovitost, se oglasi GZS in poskuša omajati zaupanje v proaktivno, progresivno in odgovorno politiko," so opazili.

Po njihovih besedah je razumljivo, da želi del zasebnega sektorja ohraniti dozdajšnje stanje, v katerem so njihovi interesni predstavniki ostajali ključni in pogosto edini sogovorniki politike. "A dolgotrajna oskrba ni sistem za interese trga, ampak sistem za ljudi: za uporabnike, upokojence, svojce, zaposlene, strokovne službe in vse, ki so od tega sistema življenjsko odvisni," so opozorili na ministrstvu.

Glede na to se jim zdi nevarno in zavajajoče, ko se napad na javni sistem dolgotrajne oskrbe skuša prikazati kot kritika ministrstva, ministra ali vlade. "V resnici gre za napad na model, ki zagotavlja splošno dostopnost, stabilnost, neodvisnost od tržnih špekulacij in najugodnejše pogoje za uporabnike," so poudarili.

Aktualna vlada in ministrstvo po njihovih zagotovilih ostajajo zavezani ljudem, ne interesnim združenjem zasebnikov. V tem mandatu so v javnem sistemu dolgotrajne oskrbe zato že vzpostavili storitev oskrbovalec družinskega člana, v katero je danes vključenih 1800 družin, zagotovili so e-oskrbo 5600 uporabnikom, uvedli dolgotrajno oskrbo na domu, v domovih za starejše pa bo do konca leta v sistem vključenih skoraj 20.000 uporabnikov, so nanizali.

dolgotrajna oskrba financiranje
Groucho Marx
05. 12. 2025 17.09
Ne pozabi, pernati, da si svojim najranljivejšim uslužbencem minimalce še znižal, da ne zapravljajo za neumnosti. Potem si se pa ob soočenju s to svojo zavržnostjo še spakoval.
ODGOVORI
0 0
medo357
05. 12. 2025 17.09
+1
Kdo mu še verjame in pleše z njim? Vlogo oddali poleti, do danes še nihče od Golobovih ni nič naredil v tej zadevi. Totalen fiasko, če bi to bil dec, bi odstopil in nas odrešil muk.
ODGOVORI
1 0
Tomvojo
05. 12. 2025 17.09
Počakajte do februarja potem pa kikirikajte in kokodakajte o višini položnic.
ODGOVORI
0 0
Kuki_9
05. 12. 2025 17.09
Spet si dajejo v žep in ljudje so tiho
ODGOVORI
0 0
Oliguma
05. 12. 2025 17.08
+1
Če jih spustijo za 50% je še zmeraj noro..pred leti sem plačeval..kot bi imel 2 stanovanjska kredita+penzija.
ODGOVORI
1 0
kr en 123
05. 12. 2025 17.08
+1
Če bi pol starostnikov po novem zakonu spravili s poti, bi preostalim prejemnikom pokojnin le te lahko zvišali... po Golobovo verjetno za 3 odstotke...
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
05. 12. 2025 17.07
Če je holob rekel, da bo tako potem ziher bo.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
05. 12. 2025 17.05
+4
naj vas še nekaj spomnim - "Dedki in Babice" koga boste volili : --- “Gru, gru ... "smola" je imeti žive in nepokretne starše" !!!
ODGOVORI
4 0
Semek
05. 12. 2025 17.02
+2
nic ni dobrega naredil, pa se to je ena farsa, ko bo nekje drugje davke nazgal. odstopi raje
ODGOVORI
3 1
Big dick
05. 12. 2025 17.01
+1
Bravo Roberto, volu pa te ne bom, tud, če bi Tina dala.
ODGOVORI
2 1
rahlo_nepristranski
05. 12. 2025 17.01
+0
Samo do marca, če zmagajo na volitvah prec nazaj vzamejo krat 10
ODGOVORI
1 1
Ricola Swiss
05. 12. 2025 16.59
+0
Vse to je narejeno, na 90% Janševe vlade!
ODGOVORI
2 2
Podlesničar
05. 12. 2025 17.07
-1
Janšarija ima vedno vse projekte v predalu... samo izpeljejo nič... ko pridejo na oblast, pa eno samo jamranje.
ODGOVORI
0 1
Sionist
05. 12. 2025 16.57
+5
Ampak..vsa ta znizanja, daljse vinjete, bozicnice,itd....vse par mesecev pred volitvami in nic v prejsnjih 4 letih. Cudno..a ne?
ODGOVORI
5 0
kr en 123
05. 12. 2025 17.05
+0
Kaj da ne? Prej so nam pa davke prispevke ipd nabijali...
ODGOVORI
1 1
Rožle Patriot
05. 12. 2025 16.55
+5
Gru, gru ... naj vas še 1x spomnim - "Dedki in Babice" koga boste volili : --- "Ljubljana, 16. december 2024 -- Golob: Zimskega dodatka za upokojence ne bo, ker v tem trenutku ni potreben"
ODGOVORI
5 0
Darko32
05. 12. 2025 17.02
+1
POglej tukaj pa tudi SDS-ovci niso nedolžni. Pred mnogimi leti smo videli, da so ljudem dodeljevali varstveni dodatek. A glej ga zlomka. Vsem tem ste nabili da morajo p osmrti vrniti nazaj. TOrej niste nič dali amak samo preslepili narod. SMo videli, da še sedaj morajo vračati njihovi otroci in je revščina se v bistvu prenesla na vnuke. Toliko o POLITIKI SDS-ovcev. Glede GOLOBA pa jim naklada in zavaja z 900 na uro. Sočasno pa se njegovi člani zavzemajo za zastrupljanje prav istih ljudi, katerim sedaj obljublja dodatek in nižje položnice.
ODGOVORI
2 1
Nebodijetreba
05. 12. 2025 17.09
Pa saj vsi damo denar v ta namen! Kaj je Golob komu kaj dal? Še tistega dodatka za "uspešnost"v GenI ne, čeprav je obljubil pred vso Slovenijo.
ODGOVORI
0 0
