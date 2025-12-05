'Položnice oskrbovancev v domovih za starejše bodo z januarjem nižje'

Kot so sporočili iz njegovega kabineta, se je premier Robert Golob v izjavi za medije po koncu obiska zahvalil zaposlenim v Domu starejših občanov Šiška. "Velika zahvala in čestitke vsem zaposlenim, ki predano skrbijo za najranljivejše. O tem, kako so jim oskrbovanci hvaležni in kako dobro razpoloženje vlada v tem domu, sem se danes lahko tudi prepričal," je dejal.
- FOTO: Kabinet predsednika vlade
V nadaljevanju je predsednik vlade povedal, da prihaja dolgotrajna oskrba z mesecem decembrom v najbolj intenzivno fazo, ki ima en cilj. "Danes sem se prepričal, da bo cilj lahko tudi dosežen. To je, da v januarju, s položnicami za december, postane znesek, ki ga morajo plačati oskrbovanci, bistveno nižji. Domače položnice v januarju bodo občutno nižje od dosedanjih," je poudaril.
Premier je dejal, da je do decembra obstajal sistem, ki je bil krivičen. "Dosedanji sistem je bil krivičen, ker so morali za oskrbo v domovih največ plačevati tisti, ki so si lahko pri tem najmanj pomagali. Bolj ko je bil nekdo ranljiv, bolj ko je potreboval našo pomoč, višji je bil znesek, ki mu ga je dom za starejše občane izstavil," je izpostavil.
Predstavil je ključne prednosti, ki jih prinaša nov sistem dolgotrajne oskrbe. "S prvim decembrom sistem obračamo nazaj v pravično rešitev, po kateri vsi plačujemo za bivalni del enako," je dejal predsednik vlade in dodal: "Razbremenili bomo dostojanstvo ljudi, razbremenili bomo njihove pokojnine, še posebej pa tudi njihove družine."
Simon Strgar, direktor Doma starejših občanov Šiška, se je predsedniku vlade v imenu stanovalcev in zaposlenih zahvalil za obisk. "To nam daje potrdilo za naše delo, da ga opravljamo dobro, predvsem za naše stanovalce, zaradi katerih smo tukaj," je dejal. Dodal je, da so v njihovem domu vsi stanovalci podali soglasje k prevedbi. "Verjamem, da se bo tudi velika večina odločila za podpis osebnega načrta, saj razumejo, da to zanje pomeni, da jim bo od pokojnine ostalo nekaj več, hkrati pa razbremenilo njihove svojce od plačevanja storitev," je dejal.
Ministrstvo zavrača navedbe GZS o prekomernem financiranju storitev dolgotrajne oskrbe
Ministrstvo za solidarno prihodnost kot neresnične ocenjuje navedbe Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) o dvojnem in prekomernem financiranju nekaterih storitev dolgotrajne oskrbe. Izračuni so po njihovem mnenju očitno prilagojeni političnemu sporočilu, ki ga želi GZS posredovati javnosti.
V GZS so na novinarski konferenci v četrtek povedali, da se nekatere storitve dolgotrajne oskrbe financirajo dvojno in prekomerno. To dvojno in prekomerno financiranje bo leta 2026 po njihovem izračunu v višini približno 370 milijonov evrov. Predlagali so prepolovitev prispevne stopnje za dolgotrajno oskrbo ali zmanjšanje prispevnih stopenj po zakonu o prispevkih za socialno varnost.
Na ministrstvu pa v današnjem odzivu opozarjajo, da je GZS redno prejemala podatke o financiranju in delovanju sistema dolgotrajne oskrbe, hkrati pa je bila tako kot drugi deležniki ves čas vključena v oblikovanje zakona o dolgotrajni oskrbi in podzakonskih predpisov. "V procese so bili enakovredno vključeni tudi predstavniki delavcev, strokovne institucije, uporabniki, civilnodružbene organizacije, svojci in širša javnost," so zagotovili.
Pomenljivo se jim zdi, da tovrstni pozivi in rušenje zaupanja v javni sistem dolgotrajne oskrbe prihajajo ravno v dneh, ko bo javnost prejela potrditev, da je ministrstvo uresničilo obljubo o nižjih položnicah v domovih za starejše. "Vzorec je žal znan: vsakič, ko aktualna vlada in Levica, ki vodi resor in v okviru katere minister Simon Maljevac opravlja svoje delo, uresničita katero od zavez volivkam in volivcem ter s tem pokažeta svojo učinkovitost, se oglasi GZS in poskuša omajati zaupanje v proaktivno, progresivno in odgovorno politiko," so opazili.
Po njihovih besedah je razumljivo, da želi del zasebnega sektorja ohraniti dozdajšnje stanje, v katerem so njihovi interesni predstavniki ostajali ključni in pogosto edini sogovorniki politike. "A dolgotrajna oskrba ni sistem za interese trga, ampak sistem za ljudi: za uporabnike, upokojence, svojce, zaposlene, strokovne službe in vse, ki so od tega sistema življenjsko odvisni," so opozorili na ministrstvu.
Glede na to se jim zdi nevarno in zavajajoče, ko se napad na javni sistem dolgotrajne oskrbe skuša prikazati kot kritika ministrstva, ministra ali vlade. "V resnici gre za napad na model, ki zagotavlja splošno dostopnost, stabilnost, neodvisnost od tržnih špekulacij in najugodnejše pogoje za uporabnike," so poudarili.
Aktualna vlada in ministrstvo po njihovih zagotovilih ostajajo zavezani ljudem, ne interesnim združenjem zasebnikov. V tem mandatu so v javnem sistemu dolgotrajne oskrbe zato že vzpostavili storitev oskrbovalec družinskega člana, v katero je danes vključenih 1800 družin, zagotovili so e-oskrbo 5600 uporabnikom, uvedli dolgotrajno oskrbo na domu, v domovih za starejše pa bo do konca leta v sistem vključenih skoraj 20.000 uporabnikov, so nanizali.
