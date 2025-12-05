'Položnice oskrbovancev v domovih za starejše bodo z januarjem nižje'

Kot so sporočili iz njegovega kabineta, se je premier Robert Golob v izjavi za medije po koncu obiska zahvalil zaposlenim v Domu starejših občanov Šiška. "Velika zahvala in čestitke vsem zaposlenim, ki predano skrbijo za najranljivejše. O tem, kako so jim oskrbovanci hvaležni in kako dobro razpoloženje vlada v tem domu, sem se danes lahko tudi prepričal," je dejal.

V nadaljevanju je predsednik vlade povedal, da prihaja dolgotrajna oskrba z mesecem decembrom v najbolj intenzivno fazo, ki ima en cilj. "Danes sem se prepričal, da bo cilj lahko tudi dosežen. To je, da v januarju, s položnicami za december, postane znesek, ki ga morajo plačati oskrbovanci, bistveno nižji. Domače položnice v januarju bodo občutno nižje od dosedanjih," je poudaril.

Premier je dejal, da je do decembra obstajal sistem, ki je bil krivičen. "Dosedanji sistem je bil krivičen, ker so morali za oskrbo v domovih največ plačevati tisti, ki so si lahko pri tem najmanj pomagali. Bolj ko je bil nekdo ranljiv, bolj ko je potreboval našo pomoč, višji je bil znesek, ki mu ga je dom za starejše občane izstavil," je izpostavil.

Predstavil je ključne prednosti, ki jih prinaša nov sistem dolgotrajne oskrbe. "S prvim decembrom sistem obračamo nazaj v pravično rešitev, po kateri vsi plačujemo za bivalni del enako," je dejal predsednik vlade in dodal: "Razbremenili bomo dostojanstvo ljudi, razbremenili bomo njihove pokojnine, še posebej pa tudi njihove družine."

Simon Strgar, direktor Doma starejših občanov Šiška, se je predsedniku vlade v imenu stanovalcev in zaposlenih zahvalil za obisk. "To nam daje potrdilo za naše delo, da ga opravljamo dobro, predvsem za naše stanovalce, zaradi katerih smo tukaj," je dejal. Dodal je, da so v njihovem domu vsi stanovalci podali soglasje k prevedbi. "Verjamem, da se bo tudi velika večina odločila za podpis osebnega načrta, saj razumejo, da to zanje pomeni, da jim bo od pokojnine ostalo nekaj več, hkrati pa razbremenilo njihove svojce od plačevanja storitev," je dejal.