Položnice tudi na Ptuju v nebo: cena plina kar petkrat višja

Po petkovem sestanku koalicije na Brdu pri Kranju je podpredsednik vlade in minister za obrambo Matej Tonin glede energetskih bonov dejal, da infrastrukturni minister Jernej Vrtovec , ki je pristojen za energijo, pripravlja zakonske rešitve, ki jih bo predstavil v prihodnjih dneh.

Prejšnji teden smo poročali o številnih primerih podražitev in ogorčenju številnih stanovalcev, ki prejemajo visoke položnice za ogrevanje.

Hodnik meni, da bi si bilo smiselno akontacijo znižati, saj naj bi podražitev zadevala samo en del leta. Zdajšnji dvig stroškov akontacije za sto odstotkov po njegovem namreč ne pomeni, da bo tudi skupni strošek kurilne sezone v enaki višini, saj bo to znano šele po zaključku poračuna, odvisen pa bo od zunanjih temperatur, porabe posameznega stanovanja in podobno.

Ob tem je poudaril, da lahko uporabniki tudi sami vplivajo na strošek položnice. Ker gre za plačilo enakih zneskov skozi vso obdobje kurilne sezone, je znesek oziroma akontacijo mogoče prilagajati. Po njegovih besedah si namreč nekateri akontacije znižajo, drugi zvišajo, zato je uporabnike pozval, da to storijo tudi sami.

Neto cena plina je tudi na Ptuju, v primerjavi s preteklim obdobjem, petkrat višja, podobno pa se je po besedah Hodnika zgodilo s ceno elektrike, ki je 2,5-krat višja. "Ob tem je tudi cena toplote, ki jo odkupujemo od podjetja Top energija za kogeneracijo, letos višja, to pa so elementi, ki tvorijo variabilni del cene in dvigujejo ceno ogrevanja v nebo," še pojasnjuje direktor ptujskega javnega podjetja.

Kot je danes pojasnil direktor Javnih služb Ptuj Alen Hodnik , so razlog za to izključno višji stroški zaradi dviga cen energentov, predvsem zemeljskega plina, na svetovnem trgu.

"Zato bi bilo smiselno akontacijo prilagoditi. Uporabniki to lahko uredijo tako, da se obrnejo na naše podjetje. Omogočamo pa tudi plačilo akontacij ali pozneje poračuna v daljšem časovnem obdobju. V kolikor uporabnik želi dogovor o daljšem odplačevanju, naj stopi v stik z nami lahko omogočimo poravnanje obveznosti vsaj do začetka naslednje kurilne sezone," je dodal Hodnik.

Ker Javne službe Ptuj v prihodnje ne želijo biti več tako odvisne od dogajanja na trgu vhodnih energentov, bodo vse moči usmerili v prihodnje znižanje stroškov ogrevanja. Hodnik priznava, da jih je sprememba cen energentov res nekoliko presenetila, saj se je zgodila v vsega pol leta, kljub temu pa ostajajo usmerjeni v projekt obnove kotlovnice.

Obstoječe kotle na zemeljski plin nameravajo menjati s kotlom na lesno biomaso, saj želijo zmanjšati odvisnost od nihanj energentov na trgu. Hodnik verjame, da bo po zaključku investicije ta variabilni del cene, ki letos povzroča težave, razrešen, saj je pri uporabi lesnih sekancev bistveno nižji.

"Kljub vsem zapletom, ki smo jih imeli v zvezi s tem projektom v preteklem letu, še vedno ostajamo optimistični, da ga bomo lahko zaključili do konca tega koledarskega leta. To bi pomenilo pocenitev stroškov ogrevanja, zato prošnja uporabnikom za razumevanje v zvezi s trenutnimi razmerami," je še dodal Hodnik.

Ptujska županja je sicer še pred novim letom govorila o okoli 40-odstotnem povišanju cen za uporabnike sistema daljinskega ogrevanja, na katerega je priključenih okoli 2500 ptujskih gospodinjstev, zdaj pa je v razpravi na Facebooku pojasnila, da so takšne izračune prejeli od strokovnih služb.

Razprava o možnih rešitvah v občini Domžale

V petek so na občini sprejeli predstavnike dveh skupnih kotlovnic. Sledila je razprava o možnih rešitvah, ki so v zvezi z oskrbo z zemeljskim plinom v pristojnosti občine oziroma v pristojnosti etažnih lastnikov. Toni Dragar, župan občine, je po srečanju povedal: "Na srečanju je bilo dogovorjeno, da bo občina podala protest na oba pristojna ministra in pristojne organe v sestavi obeh ministrstev naj stanovalcem v večstanovanjskih objektih, ki se ogrevajo iz skupnih kotlovnic pravno formalno zagotovijo gospodinjski odjem zemeljskega plina."

Podžupanja občine pa je pojasnila, da ima občina v proračunu namenjena sredstva za različne oblike občinske socialne pomoči, tudi izredno denarno socialno pomoč, ki je namenjena vsem z nižjimi prihodki in jo občanke in občani lahko pridobijo, seveda ob upoštevanju kriterijev in meril za dodeljevanje te pomoči.