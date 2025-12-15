Naslovnica
'Položnice za december bodo za okoli 20.000 starostnikov občutno nižje'

Ljubljana, 15. 12. 2025 14.45

Avtor:
Ne.M. STA
Robert Golob

Predsednik vlade Robert Golob je v odgovoru na vprašanje Anžeta Logarja iz poslanske skupine nepovezanih poslancev zanikal, da v svojem mandatu v boju proti korupciji ni storil nič – poudaril je predvsem dosežke v boju proti korupciji v zdravstvu. Ocenil pa je, da tudi zakonodaja, s katero so želeli razmejiti javno in zasebno zdravstvo, že kaže rezultate. Glede dolgotrajne oskrbe je obljubil, da bodo položnice za december za približno 20.000 starostnikov, ki imajo v domovih za starejše standardno namestitev, po navedbah pristojnega ministrstva občutno nižje.

Logar je na današnji seji DZ Goloba spomnil na predvolilno obljubo glede boja proti korupciji in navedel izsledke iz ene od javnomnenjskih raziskav, da 80 odstotkov ljudi skrbi oziroma zelo skrbi korupcija. Ob tem je omenil tudi navedbe podjetnika Joca Pečečnika, da korupcija v naši državi od osamosvojitve ni bila na višji točki.

Golobu je očital, da preko Slovenskega državnega holdinga (SDH) in svojega sodelavca Damirja Črnca toži Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), glede svojega postopka pred KPK pa da javnosti sploh ne odgovarja, ampak v njegovem imenu to počne odvetnik. Po njegovih besedah je to "največja degradacija morale in etike, ki smo jo srečali v zadnjem času na področju politike".

Zoper korupcijo se po njegovih besedah borijo tudi s krepitvijo pravne države in tudi s plačno reformo.
Zoper korupcijo se po njegovih besedah borijo tudi s krepitvijo pravne države in tudi s plačno reformo.
FOTO: Bobo

Golob pa je poudaril, da je toleranca do korupcije v njegovi stranki Svoboda ničelna. Dodal je, da se ne bo spuščal v to, koliko je bilo korupcije v stranki, ki ji je Logar pripadal do nedavnega, ko je bil tudi minister. Poudaril je, da niso pomembni občutki, ampak številke in da je Slovenija po indeksu zaznave korupcije v letu 2024 "končno napredovala iz stanja, v katerem je bila zaradi dejanj prejšnje vlade".

Poudaril je, da sam ni bil osumljen "nobenega koruptivnega dejanja, niti pred KPK, ampak kršenja integritete zaradi pogovora, ki sem ga imel z bivšo ministrico".

Obenem je izpostavil, da so se v njegovem mandatu lotili korupcije na področju zdravstva, kjer je je bilo po njegovih besedah v preteklosti največ. "Verjamem, da ta boj proti korupciji poteka potiho, daleč stran tudi od medijev, zato ker ni več odmevnih medijskih koruptivnih škandalov v tem mandatu," je dejal.

V zdravstvu odpuščenih več deset ljudi

Po njegovih navedbah je bilo v zdravstvu odpuščenih več deset ljudi, "od hišnikov naprej, za katere potekajo upravičeni preiskovalni postopki, njihovo premoženje tudi približno ne ustreza njihovim uradnim prejemkom". Takih primerov je več deset samo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, je pojasnil.

Premier je izpostavil, da so v času mandata te vlade bistveno povišali sredstva za javni zdravstveni sistem in število zdravnikov v javnem zdravstvenem sistemu, a se čakalne vrste niso skrajševale, ker so jih nekateri zdravniki umetno podaljševali zaradi svojih zasebnih klinik in ordinacij. Kot je dodal, so tudi temu napovedali odločen boj.

Zoper korupcijo se po njegovih besedah borijo tudi s krepitvijo pravne države in tudi s plačno reformo, "s katero so sodniki in tožilci dobili višje plače, s katero je predsednik KPK dobil višjo plačo".

Logar je Golobu očital tudi, da je njegov najtesnejši politični partner ljubljanski župan Zoran Janković, zoper katerega specializirano državno tožilstvo vodi zelo odmeven postopek, in da je dan po razkritju nekaterih primerov v nedavni oddaji na Radioteleviziji Slovenija odšel na Jankovićevo zabavo.

Kot je pojasnil Golob, je odšel na petkovo prednovoletno srečanje Mestne občine Ljubljana zaradi približno 5000 zaposlenih v občini, obmejnih občinah in holdingu, od smetarjev do računovodkinj, vzgojiteljic in medicinskih sester, da se jim zahvali za skrb, da javni sektor deluje. "Vse ostalo je pač plod vaše domišljije," je odvrnil Logarju.

'Učinki zakonodaje za razmejitev javnega in zasebnega zdravstva se že kažejo'

Položnice za december, ki jih bodo stanovalci domov prejeli do sredine januarja, bodo po navedbah ministrstva za solidarno prihodnost nižje za znesek v višini od 200 do 800 evrov mesečno.
Položnice za december, ki jih bodo stanovalci domov prejeli do sredine januarja, bodo po navedbah ministrstva za solidarno prihodnost nižje za znesek v višini od 200 do 800 evrov mesečno.
FOTO: Thinkstock

Glede dolgotrajne je Golob poudaril, da bodo položnice za december za približno 20.000 starostnikov, ki imajo v domovih za starejše standardno namestitev, po navedbah pristojnega ministrstva občutno nižje.

Položnice za december, ki jih bodo stanovalci domov prejeli do sredine januarja, bodo po navedbah ministrstva za solidarno prihodnost nižje za znesek v višini od 200 do 800 evrov mesečno, je premier dejal v odgovoru na poslansko vprašanje vodje poslancev NSi Janeza Ciglerja Kralja, ki ga je zanimalo, kako bo vlada poskrbela za pravočasen dostop najranljivejših do storitev socialnega in zdravstvenega varstva brez diskriminacije.

Vsa prizadevanja na področju izvajanja pravice do dolgotrajne oskrbe v instituciji so po pojasnilu premierja usmerjena v to, da bodo stanovalci v domovih s položnicami, ki jih bodo prejeli januarja, plačali le še za nastanitev. Naslednji koraki v dolgotrajni oskrbi v instituciji pa bodo namenjeni tistim, ki bodo šele prišli v sistem.

Medtem se nekatere pravice dolgotrajne oskrbe že nemoteno izvajajo. Tako je denimo e-oskrba na voljo približno 5000 ljudem, izvaja pa se tudi pravica do oskrbovalca družinskega člana, je spomnil.

Dolgotrajna oskrba na domu je nov sistem, 'potreben je čas'

Po njegovih besedah se prav tako izvaja dolgotrajna oskrba na domu, ki pa je nov sistem. "Pri vsaki uvedbi novega sistema je potreben čas," je opozoril. Hkrati je povzel zagotovilo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca, da se bodo tudi pri tej pravici rezultati pokazali v naslednjih tednih in mesecih. "Kdor želi starostnikom dobro, bo dal ministru še teh nekaj tednov mir, da bo v miru izpolnil cilj," je pozval premier. Verjame, da bo minister cilj izpolnil.

Pri področju zdravstva pa je izpostavil, da se je začel zaradi sprejete zakonodaje "razpletati klobčič". "Dokler bo možno, da zdravniki, ki so zaposleni v javnem sektorju, v svojih zasebnih ordinacijah opravljajo popoldan isto dejavnost, jim je v interesu, da čakalne vrste rastejo," je opomnil.

'Izbirali so dobičkonosne paciente'

V Novem mestu so se po njegovem opozorilu razkrile vse razsežnosti organiziranega premikanja pacientov iz javnega sistema v zasebno ordinacijo. "Ni šlo za enega zdravnika, ni šlo za osamljen pojav, celoten oddelek je pri tem vede ali nevede, namerno ali nenamerno sodeloval," je bil kritičen. Po njegovih navedbah so "paciente, ki so bili zavedeni v čakalni vrsti v javni bolnišnici v Novem mestu, zelo aktivno premeščali zasebnemu koncesionarju, pri katerem so ti isti zaposleni opravljali to dejavnost".

Po podatkih, ki jih je pridobil od bolnišnice, so premeščali tiste, ki so čakali na lažje posege. Tiste, so potrebovali komplicirane, kompleksne in drage posege, pa so prepustili javni bolnišnici, je dejal. "Po domače, izbirali so si dobičkonosne paciente. Paciente so, ne da bi ti vedeli, za kaj v resnici gre, selili na zasebno lokacijo in tam na njih ustvarjali zelo lepe donose," je izpostavil. "S takimi praksami se je sistem 20 let razgrajeval od znotraj," je dodal.

Kot je spomnil, predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj "to imenuje moralni hazard". Brecelj je po njegovih besedah dejal, da če želi vlada res izpeljati reformo in očuvati javni sistem, mora "izkoreniniti moralni hazard med zdravniškim osebjem". To je po Golobovih besedah ključna prednostna naloga vlade v tem mandatu. "Zdaj se ti isti zdravniki, ki imajo vsi bolj ali manj svoje zasebne ambulante, s pomočjo stranke NSi najbolj borijo za svoje pravice, ampak to so njihove finančne pravice, in ne pravice pacientov," je bil oster.

DZ bo o predlogu Ciglerja Kralja, da DZ o premierjevem odgovoru opravi splošno razpravo, odločal v sredo v okviru glasovanj.

golob zdravstvo korupcija dolgotrajna oskrba

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kita 1111
15. 12. 2025 15.57
Za vse bi bilo poskrbljeno vendar smo bili proti evtanaziji
Odgovori
0 0
Tomaž Hacin
15. 12. 2025 15.55
Saj ni še 1.april,pa že sedaj lažejo. Mene bolj zanima kaj bo drugo leto, če slučajno saj ne bo pa vseeno zmaga Golob, za koliko se bo vse podražilo, bencin, hrana, plin, elektrika, voda itd. najman za 20%,ker nekje bo moral vzeti to kar sedaj tako vneto daje, če nihče ne dela in vsi ki so sposobni delati raje živijo od sociale.
Odgovori
+1
1 0
Kali?opko Kali?opkovi?
15. 12. 2025 15.55
Za ostalih 1.900.000 pa občutno višje HAHAHAAHA
Odgovori
+2
2 0
nick73
15. 12. 2025 15.55
Edina težava Golobovih uspehov je, da niso vzdržni na dolgi rok in Golob to ve. Nekaj sposobnih preveč obdavčenih ljudi in nekaj podjetij bo šlo v tujino, pa bo morala nova vlada ukinjati božičnice, dražiti domove za upokojence in zaustaviti gradnjo stanovanj. Pa to ne bo dovolj.
Odgovori
+1
1 0
primaa
15. 12. 2025 15.50
Oddal vlogo za mojo dementno mamo junija, od tedaj nič, ona pa plačuje in v si plačujemo.. to je kriminal
Odgovori
+0
1 1
jank
15. 12. 2025 15.54
Lahko pričakuješ, da se bo zadeva rešila kmalu zatem, ko bodo rešili stanovalce domov.
Odgovori
0 0
Minifa
15. 12. 2025 15.44
To je sitem poskrbeti za RDEČE..
Odgovori
+3
5 2
jank
15. 12. 2025 15.55
Ali je res, da so domoviih samo ta rdeči????
Odgovori
0 0
zibertmi
15. 12. 2025 15.57
to je sistem,ki bo poskrbel za vse,samo na zavodih in domovih je potrebno začet delat in ne jamrat ,da je preveč dela,pa bodo vsi dobili odločbe kot je treba.beli pa delajo samo zase ,ne za svoje,zase in nikogar drugega,kdo je bil naprimer proti božičnici-v nsi in demokratrih
Odgovori
0 0
Pomen
15. 12. 2025 15.41
Zdaj se bo med starostniki naredila selekcija. Plačujemo vsi, koristijo pa lahko samo nekateri. Ali je bil to namen novega sistema oskrbe?
Odgovori
+8
8 0
Prelepa Soča
15. 12. 2025 15.40
Mene zanima, če bodo ateisti tudi vzeli božičnico?
Odgovori
+3
3 0
Prelepa Soča
15. 12. 2025 15.40
Fajn, jaz plačam, drugi imajo pa ceneje, jaz namreč tega NIKOLI ne bom koristil, mi ni, oz. ne bo potrebno. Goljufija ali sem socialna ustanova? Enako živim otroke socialcev, plačujem najemnino nesposobnežem.....
Odgovori
+6
6 0
jank
15. 12. 2025 15.48
Gre za temeljno nerazumevanje. Vsi plačujemo zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, tako kot za pokojnine in zdravstvo. Za vsa zavarovanja velja, da jih koristimo takrat, ko jih potrebujemo oz. takrat ko nam je to omočeno. Pokojninsko, ko izpolnimo pogoje. Nekaj pa prej izgubijo življenje in od tega nimajo nič. Podobno je pri zdravstvenem zavarovanju. Kdor ima v glavi vse na pravem mestu se zaveda, da bi bilo najbolj lepo, če ne bi rabil koristi uslug iz zdravstvenega zavarovanja ali iz zavarovanje za DO.
Odgovori
-1
0 1
krjola
15. 12. 2025 15.39
ta primorski zigan laže še takrat ko spi...
Odgovori
+8
8 0
Pamir
15. 12. 2025 15.57
Janšaj ni s Primorske
Odgovori
0 0
jank
15. 12. 2025 15.38
Ubogi desničarji so tako travmatizitani, ker je vladi končno uspelo zagnati dolgotrajno oskrbo. Prav strah jih je zadovoljstva vseh
Odgovori
-8
1 9
jank
15. 12. 2025 15.40
Nad. zadovoljstva vseh, ki bodo plačevali manj v domovih, še posebej tistih z največjimi težavami. Zato se trudijo, da bi vse dobro polili z gnojnico
Odgovori
-4
1 5
primaa
15. 12. 2025 15.53
..moj primer o zagnani oskrbi: Oddal vlogo za mojo dementno mamo junija, od tedaj nič, ona pa plačuje in v si plačujemo.. to je kriminal
Odgovori
0 0
patriot20
15. 12. 2025 15.37
a se lahko prosim javi clovek ki je tole volil haha pa nisem jansist
Odgovori
+6
6 0
Teleport
15. 12. 2025 15.50
Tisti ki spremljajo vplineze
Odgovori
0 0
Teleport
15. 12. 2025 15.52
Tisri ki spremljajo vplivne že, baje jih je 1/3
Odgovori
0 0
FrancRode
15. 12. 2025 15.36
A ljudje res verjamejo tem "lažem"? Zdaj je "dal" božičnico, a ljudem 2x v letu vzel plačo. Kdor ne razume tega, si je sam kriv, da ne zna računati.
Odgovori
+8
9 1
MasteRbee
15. 12. 2025 15.35
Privilegij le za posameznike. Sedaj bo dom za starostnike za navadne smrtnike nedosegljiv. Plačujemo pa vsi.
Odgovori
+4
4 0
Omreznina2024
15. 12. 2025 15.34
Lahko je s tujim Q..em po koprivah , pol denarja itak ponikne , nam pa krade od 1% do 2 %.
Odgovori
+6
6 0
Omreznina2024
15. 12. 2025 15.32
Lahko je s tujim Q..em, nam pa jemlje od 1% do 2 %.
Odgovori
+2
2 0
Omreznina2024
15. 12. 2025 15.30
Zagonili milijarde za zelenca in njegove skorumpirane kamerade, sedaj pa cene gor, nam pa na grbo to podaljševanje vojne.
Odgovori
+6
6 0
peresni
15. 12. 2025 15.24
Skoraj toliko jih je zaradi sramotne plenilske nesposobne umrlo med ukradene strahovkade
Odgovori
-3
0 3
peresni
15. 12. 2025 15.26
Skoraj toliko ljudi je zaradi sramotne plenilske nesposobne ukradene strahovlade med corono umrlo
Odgovori
-4
0 4
bibaleze
