Položnice za plačilo RTV-prispevka bomo odslej prejemali dvakrat letno

"Želimo zmanjšati količino pošiljk in prispevati k bolj trajnostnemu poslovanju," pravijo na RTV Slovenija, kjer so se odločili za nov način pošiljanja položnic za plačilo RTV-prispevka. Položnice bodo zavezanci odslej prejemali dvakrat letno – vsakič po šest položnic, ki pa jih bodo še naprej plačevali mesečno, kot doslej.

V prvem tednu marca 2025 bodo tako zavezanci prejeli šest položnic hkrati, in sicer za obdobje od marca do avgusta 2025. Položnice bodo zavezanci prejeli kot posebno tiskovino v hišni nabiralnik. Le-te bodo že izpolnjene in pripravljene za plačilo, z jasno označenimi meseci in rokom plačila do 15. v mesecu, pojasnjujejo.

Hkrati pa so zavezance povabili k prehodu na elektronske oblike plačevanja RTV-prispevka. "Slednje predstavljajo manj papirologije, so varne, hitre in enostavne," zagotavljajo. Prednost preklopa na e-račun vidijo v tem, da bodo zavezanci zato, ker bodo račun prejeli neposredno v spletno banko, prihranili čas, hkrati pa bodo imeli boljši pregled nad morebitnimi neporavnanimi obveznostmi.