Polžev vsadek: medicinski čudež, ki gluhim omogoča, da slišijo

Bojana Morda verjetno poznate že iz šova Zvezde plešejo, kjer smo ga spremljali kot tolmača ob Mihu Zupanu. Bojan je zaradi genske okvare sluha delno gluh že od zgodnjega otroštva, tudi njegova žena in trije otroci imajo okvaro sluha. Isabela pa je edina, ki je popolnoma gluha in se je gluha že rodila, a zdaj sliši najbolje od vseh.

"Takoj smo pričeli s komunikacijo v znakovnem jeziku, to je bilo nekaj samoumevnega. Potem pa so nam na kliniki predlagali, da je lahko odličen kandidat za polžev vsadek," pripoveduje dekličin oče.

Gre za implant oziroma elektronsko napravo, ki nadomesti okvarjene celice notranjega ušesa. Gluhim in težko naglušnim omogoča, da slišijo govor. A odločitev za to vseeno ni bila lahka.

Kolebali so - tako Morda - ker je njegova žena odraščala v svetu slišečih, sam pa v svetu gluhih. "In gluha skupnost je takrat zelo nasprotovala posegom polžjega vsadka že navsezgodaj pri otroku," pravi.

A po besedah direktorja Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani Borisa Černilca je treba operacijo s polžjim vsadkom narediti pri čim manjšem otroku. "To pomeni tam od 11. mesecev naprej, enega leta, da je potem njegov nadaljnji razvoj pravzaprav bolj primerljiv in enakovreden razvoju slišečih otrok."

Prav na tem zavodu s 120-letno tradicijo se je šolal tudi Mord, zdaj pa tam poučuje. V zavodu obiskuje vrtec, osnovno in srednjo šolo 57 gluhih in naglušnih otrok, 90 odstotkov jih ima polžev vsadek.

So pa - tako Černilec - še vedno družine in otroci, ki si tega ne želijo imeti in so še vedno družine in otroci, ki za edino sporazumevanje uporabljajo znakovni jezik.

Isabela je bila takrat prvi otrok, ki je polžev vsadek dobil na obeh ušesih. Operacija je trajala kar sedem ur, starši pa so z nestrpnostjo in strahom čakali, kako se bo dveletna deklica odzvala na prvi zvok. "Ni vedela ali bi jokala, ali bi se smejala. Takoj ga je izklopila, tako da smo potem postopoma te ventile za zvok spuščali. Enostavno, med igro, je ona nezavedno sprejemala zvoke. Kot da ne bi začutila, da je bila prej gluha, pa zdaj sliši," pripoveduje oče.